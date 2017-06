SK Telecom haalt 1Gbit/s bij 5g-test op 3,5GHz-band

Samsung en SK Telecom hebben tijdens een experiment via een nieuwe netwerktechnologie een snelheid behaald van 1Gbit/s over een 5g-verbinding op 3,5GHz. Veel telecombedrijven denken dat 5g vaak zal werken via die frequentieband.

Volgens Samsung zal 3,5GHz onder meer belangrijk worden voor zelfrijdende auto's. In de test kwam de latency uit op 1,2ms. Dat komt mede doordat het de bedrijven lukte om de transmission time interval, die bij 4g op rond 1ms ligt, terug te brengen naar 0,25ms. Dat opent de mogelijkheid voor de gewenste lage latency op 5g-netwerken.

In de test, die plaatsvond in Samsungs r&d-faciliteit in de Zuid-Koreaanse stad Suwon, maakten de bedrijven gebruik van 5g New Radio, een bundeling van technieken die een mobiel netwerk voor veel verschillende diensten en op verschillende frequenties mogelijk moet maken.

Nederland heeft bezwaar tegen de 3,5GHz-band, die belangrijk lijkt te worden bij 5g. Die mogen providers in ongeveer de helft van het land niet gebruiken. Dat is om interferentie te voorkomen met het satellietstation in Burum, dat de overheid gebruikt voor het afluisteren van satellietverkeer.