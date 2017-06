Nuance: krijgt de Samsung Note 8 deze dubbele camera met zwart-witsensor?

Samsung heeft een opstelling getoond van een dubbele camera die bestaat uit twee 13-megapixelsensoren, waarvan één zwart-witfoto's maakt. Veel websites stellen dat dit de camera van de Galaxy Note 8 gaat worden, maar dat is niet waarschijnlijk.

Onder andere Android Authority spreekt van de camera die mogelijk in de Note 8 zal komen. Stelliger is Android Central, dat kiest voor de bewoording 'waarschijnlijk'. Ook Android Police ziet in de getoonde sensoren een waarschijnlijke kandidaat voor de Note 8. Ook het Nederlandse Android Planet brengt het nieuws alsof de getoonde dubbele camera in het nieuwe vlaggenschip komt.

De bron van het verhaal is een persbericht van Samsung, waarin het merk aankondigt zijn Isocell-sensoren voortaan in vier categorieën te verdelen: Dual, Bright, Fast en Slim. Onderaan het bericht staan een aantal foto's, waaronder een plaatje met uitleg over de Isocell Dual-camera. Het gaat om twee 13-megapixelcamera's, waarvan de eerste een reguliere Bayer-sensor is en de tweede een zwart-witsensor heeft. Beide sensoren hebben pixels van 1,12μm en zijn voorzien van een f/2.0-lens.

Er staat ook een andere foto onder het persbericht, waaruit is op te maken dat Samsung op de beurs toont in welke toestellen dergelijke sensoren zitten. Bij Isocell Dual toont Samsung de Vivo X9, dat is een toestel dat twee frontcamera's heeft. Hoewel die camera's niet exact de getoonde specificaties hebben van de getoonde opstelling, maakt dit in ieder geval duidelijk dat Samsung zijn Isocell Dual-sensoren ook aan andere fabrikanten levert.

Er gaan al lange tijd geruchten over de komst van een dubbele camera in de Note 8 en het is ook aannemelijk dat die geruchten kloppen. Dat het gaat om twee 13-megapixelsensoren met relatief kleine pixels, met gelijke lenzen en een chip die alleen zwart-witfoto's kan maken, is echter onwaarschijnlijk.

Volgens eerdere geruchten van een betrouwbare analist zou Samsung de tweede camera een langer brandpunt geven, voor een equivalent van drie keer optische zoom. Daarmee zou Samsung voor een vergelijkbare werking kiezen als Apple in de iPhone 7 Plus heeft gedaan en OnePlus onlangs deed met zijn OnePlus 5. Bij deze implementatie worden twee verschillende sensoren gebruikt, omdat ook de lenzen anders zijn. Zo kan bijvoorbeeld een grotere sensor worden gebruikt voor de primaire camera met groothoeklens, die grotere pixels heeft en over een lichtsterkere lens beschikt.

In de huidige Galaxy S8-toestellen zit een sensor met pixels van 1,4μm en een diafragma van f/1.7. Het is onwaarschijnlijk dat de primaire camera van de Note 8 mindere specificaties zal hebben. De tweede camera maakt vermoedelijk gebruik van een kleinere sensor en een lens met een langer brandpunt, dat een kleiner diafragma zal hebben. Dat is noodzakelijk omdat een lens steeds groter wordt naarmate het brandpunt langer wordt bij een gelijk diafragma. Datzelfde is zichtbaar bij de iPhone 7 Plus, die voor de tweede camera een kleine 1/3,6"-sensor met een f/2.8-lens gebruikt.

Bij implementaties met een kleurensensor en een zwart-witsensor gebruiken fabrikanten ongeveer dezelfde beeldhoek, omdat de software de beelden van de sensoren met elkaar combineert. Onder andere Huawei doet dat in zijn toestellen als de P10 en claimt dat dit betere beeldkwaliteit oplevert. Dat de Galaxy Note 8 twee camera's aan de achterkant krijgt is waarschijnlijk, maar de kans dat het de opstelling is die Samsung nu heeft getoond, is heel klein.