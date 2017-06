Gerucht: Samsung presenteert Galaxy Note 8 op 26 augustus

Samsung is volgens een Zuid-Koreaanse site van plan om de Galaxy Note 8 op 26 augustus te presenteren. Daarmee zou de Note 8 bijna dertien maanden volgen na de Note 7, die Samsung vorig jaar begin augustus presenteerde.

De presentatie moet plaatsvinden in de Amerikaanse stad New York, waar Samsung al vaker nieuwe smartphones heeft laten zien, zo meldt Naver. De site bleek eerder dit jaar over juiste informatie te beschikken over de tablet die nu bekendstaat als Galaxy Tab S3.

De Galaxy Note 8 moet de Note 7 opvolgen, een toestel dat relatief snel vlam vatte door ontwerpfouten in de accu. Samsung brengt al jaren elk najaar een Galaxy Note-toestel uit met een relatief groot scherm en een stylus.

De Note 8 krijgt volgens aanhoudende geruchten geen vingerafdrukscanner in het scherm, iets wat de fabrikant wel graag wilde. De vingerafdrukscanner zou op de achterkant zitten, onder een dubbele camera. Het ontwerp zou lijken op dat van de Galaxy S8, terwijl de Note 8 een verlengd 6,3"-scherm zou hebben.

Galaxy S8