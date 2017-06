Evleaks: Samsung Galaxy Note 8 komt in september uit voor 999 euro

Smartphone-insider Evan Blass, ook wel bekend als Evleaks, heeft details bekendgemaakt over de release van de Galaxy Note 8 van Samsung. Het toestel zou in de tweede helft van september uitkomen voor een prijs van 999 euro.

Blass, die het vaak bij het juiste eind heeft als het om smartphones gaat, beroept zich in zijn berichtgeving op een persoon die bekend is met de plannen van Samsung. Het nieuwe toestel zou over hetzelfde soort scherm als de Galaxy S8-toestellen beschikken, met een beeldverhouding van 18,5:9 en een diagonaal van 6,3". Het toestel zou bovendien een dubbele camera hebben, naast de voor de Note-serie gebruikelijke S Pen. Eerder claimde een analist al dat de Note 8 een dubbele camera aan boord zal hebben.

Over de specificaties schrijft Blass dat het Samsung-toestel beschikt over een Snapdragon 835-soc van Qualcomm of een eigen Exynos 8895, in combinatie met 6GB werkgeheugen. Daarmee zou dit het tweede toestel na de C9 Pro zijn dat meer dan 4GB werkgeheugen heeft. De accu is een 3300mAh-exemplaar. De door accuproblemen geplaagde voorganger Note 7 had een 3500mAh-accu aan boord.

De dubbele camera zou twee sensoren hebben van twaalf megapixel en beschikken over aparte beeldstabilisatie. De lenzen zijn horizontaal op de achterkant van het toestel aangebracht. Deze keer zou Samsung ervoor hebben gekozen om de vingerafdrukscanner aan de achterkant iets verder van de flitser en de hartslagmeter af te plaatsen. Er gingen deze week geruchten dat Samsung het toestel op 26 augustus wil aankondigen.