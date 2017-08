Volledige specificaties Samsung Galaxy Note 8 lekken uit

De volledige specificaties van de Galaxy Note 8 zijn uitgelekt. Het toestel beschikt over een Exynos 8895-soc, behalve in de VS, waar het een Snapdragon 835 krijgt. Verder heeft het toestel twee achtercamera's, waarbij de tweede is ingezoomd.

De informatie komt bij Evan Blass vandaan, die zeer regelmatig betrouwbare informatie lekt. Hij deelt zijn bevindingen op VentureBeat. Het toestel beschikt standaard over 6GB ram en 64GB opslagcapaciteit, wat met een micro-sd-kaartje kan worden uitgebreid.

Zoals eerder al bekend was, beschikt het toestel over twee camera's aan de achterkant. De primaire camera heeft een groothoeklens en f/1.7-objectief en de andere blijkt nu te dienen voor ingezoomde foto's, met een 2x-vergroting en f/2.4-objectief. Beide camera's beschikken over een 12-megapixelsensor en optische beeldstabilisatie. De frontcamera heeft een 8-megapixelsensor en een f/1.7-objectief.

Het superamoledscherm heeft een 1440x2960-pixelresolutie en een formaat van 6,3 inch. Hiermee heeft het toestel, net als de Galaxy S8 en -S8+, een 18,5:9-aspectratio. Dit alles zit in een ip68-waterdichte behuizing met afmetingen 162,5x74,6x8,5mm.

De accu heeft een capaciteit van 3300mAh, wat kleiner is dan de 3500mAh in zijn explosiegevoelige voorganger. Hij kan draadloos of via de usb-c-poort opgeladen worden. Het toestel komt in de kleuren Midnight Black, Maple Gold, Orchid Grey en Deep Sea Blue en kost 999 euro. Het toestel wordt vermoedelijk op 23 augustus officieel aangekondigd.