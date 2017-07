Samsung toont render van vermoedelijke Galaxy Note 8

Samsung heeft een render getoond van wat vermoedelijk de Galaxy Note 8 zal blijken te zijn. De hardwaremaker toonde de render in een tweet over de Exynos 9, de soc die ook in de Galaxy S8 en Galaxy S8+ zit. Het getoonde toestel is echter geen S8-variant.

De afbeelding in de tweet toont de soc op de behuizing van een onbekende smartphone met dunne schermranden. Omdat de onderkant van het toestel niet zichtbaar is, is het onbekend of het echt om een Note-toestel gaat. Die onderscheiden zich met een plek om de stylus van de telefoon in op te bergen.

Geruchten gaan dat Samsung de komende telefoon eind augustus zal presenteren tijdens een evenement in New York. Het zou gaan om de eerste high-end telefoon van Samsung met een dubbele camera. Hoe Samsung de tweede lens zal gebruiken, is vooralsnog onduidelijk.

De Note 8 zou een 6,3"-oledscherm krijgen met een resolutie van 2960x1440 pixels, iets groter dan het 6,2"-scherm van de de S8+. Het zou net als bij de S8 gaan om een verlengd scherm met een beeldverhouding van 18,5:9.

Onlangs kwam de Note FE uit, een refurbished Note 7 met kleinere accu. Uit een teardown van iFixit blijkt dat de accu van de Note FE nieuwer is en bovendien een iets kleiner volume en iets lager gewicht heeft dan de originele Note 7.