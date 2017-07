Samsung Galaxy Note 7 'Fan Edition' vanaf vrijdag te koop in Zuid-Korea

Samsung heeft bekendgemaakt dat het refurbished Galaxy Note 7-exemplaren gaat verkopen onder de naam 'Fan Edition', uitgerust met andere, kleinere accu's dan het origineel had. Vooralsnog worden de toestellen alleen in Zuid-Korea te koop aangeboden.

Volgens Samsung zijn de toestellen opgebouwd uit onderdelen afkomstig van ongebruikte Galaxy Note 7's en componenten die nog over waren. Het bedrijf zegt hiermee de uitwerking van het Galaxy Note 7-debacle op het milieu te proberen te minimaliseren. De accucapaciteit van de Note 7 FE is 3200mAh, wat lager is dan de 3500mAh van het origineel. Dit is noodzakelijk omdat een onderzoek uitwees dat de oorzaak van de vele in brand vliegende Note 7's volledig lag bij de accu.

Nieuw ten opzichte van de originele Note 7 is de toevoeging van digitale assistent Bixby. Samsung wil met Bixby de concurrentie aangaan met tegenhangers als Google Assistant en Siri, van Apple. Bixby was eerder al te vinden in de Galaxy S8 en S8+.

De Fan Edition van het beruchte toestel komt op 7 juli uit. De oplage van het toestel zal 400.000 zijn. Over eventuele verkopen in andere markten maakt Samsung later een beslissing. Volgens Reuters gaat het toestel ongeveer 30 procent minder kosten dan de originele Note 7. In euro's zou het toestel dan gaan van 849 naar ongeveer 600 euro. Tweakers heeft van het origineel ook een review gemaakt.

Ondertussen doen geruchten de ronde dat de Galaxy Note 8, uitgerust met een verlengd 6,3"-scherm, in september uitkomt voor 999 euro. De onthulling ervan zou plaatsvinden op 26 augustus. Samsung heeft hierover nog niets losgelaten.