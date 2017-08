Samsung brengt Galaxy Note 8 half september uit voor 999 euro

Samsung heeft de Galaxy Note 8 aangekondigd. Het toestel met S Pen verschijnt op 15 september met een adviesprijs van 999 euro. De smartphone heeft een 6,3"-oledscherm en gebruikt net als de S8-modellen de Exynos 8895-soc.

Ten opzichte van de Galaxy S8 en S8+ heeft de Note 8 meer werkgeheugen: 6GB lpddr4. Daarnaast heeft het toestel een dubbele camera aan de achterkant. De primaire camera heeft dezelfde specificaties als die van de Galaxy S8-modellen en omvat een twaalfmegapixelsensor met een f/1.7-lens. De tweede camera heeft een telelens met een diafragma van f/2.4. Ook deze heeft een twaalfmegapixelsensor. Beide camera's beschikken over optische beeldstabilisatie.

Het 6,3"-oledscherm heeft net als het scherm van de S8+ een resolutie van 2940x1440 pixels. Standaard is de telefoon ingesteld op een lagere resolutie van 2220x1080 pixels. Gebruikers moeten handmatig de hogere resolutie instellen om alle pixels te benutten. Samsung levert het toestel met Android 7.1.1 met daarover zijn eigen schil. Het toestel bevat de Bixby-assistent, waarvan sinds deze week ook Bixby Voice actief is.

In de Note 8 zit een accu met een capaciteit van 3300mAh. Dat is een lagere capaciteit dan in de S8+, die een 3500mAh-accu heeft. Misschien heeft dat te maken met de ruimte in de behuizing die nodig is om de meegeleverde S Pen op te bergen. Samsung benadrukt dat de accu uitvoerig is getest. Het toestel ondersteunt draadloos laden en het opladen via de usb-c-aansluiting gaat met ondersteuning voor QuickCharge 2.0.

In eerste instantie is het toestel te koop in het zwart en in goudkleur. De adviesprijs is 999 euro en wie het toestel bestelt voor de verschijningsdatum van 15 september, krijgt een DeX bij zijn bestelling. Dat is het dock van Samsung waarmee de Note 8 op een groot scherm kan worden aangesloten.

Samsung presenteert de smartphone op het moment van schrijven tijdens zijn Unpacked-evenement in New York. Dat evenement is via onderstaande livestream te bekijken. Tweakers kreeg voor de officiële presentatie van het toestel de kans om de Galaxy Note 8 kort uit te proberen en publiceerde aan de hand daarvan een preview.