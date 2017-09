Samsung presenteert midrange-smartphone met dubbele camera

Samsung heeft zijn tweede smartphone met dubbele camera gepresenteerd. De Galaxy J7+ heeft een primaire 13-megapixelcamera en een secundaire 5-megapixelcamera. Die maakt de Live Focus-functie mogelijk die Samsung ook in de Galaxy Note 8 heeft gezet.

Samsung maakt weinig bekend over de camera, behalve dat het gaat om een 13-megapixelsensor met een f/1.7-lens ervoor. De secundaire 5-megapixelcamera heeft een diafragma van f/1.9. Verdere details over sensor- en pixelgrootte, beeldhoek en andere details ontbreken. De dubbele camera maakt het mogelijk de achtergrond in een foto te vervagen.

De telefoon heeft een onbekende Exynos-soc met acht processorkernen die tot maximaal 2,39GHz komen. Samsung stopt daar 4GB aan geheugen bij en 32GB aan opslag. Het toestel heeft een accu met een capaciteit van 3000mAh. Het toestel heeft een 5,5"-oledscherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. De behuizing is grotendeels van metaal.

Aan de softwarekant draait de J7+ Samsungs eigen Android-uitgave met onder meer ondersteuning voor Always On voor het aflezen van de tijd en notificaties zonder op een knop te hoeven drukken om het scherm in te schakelen. Ook is er een functie om twee apps naast elkaar te draaien, een functie die andere fabrikanten als Xiaomi, Asus en Alcatel ook al hebben.

Het toestel komt in Thailand uit voor 12.900 baht en dat is omgerekend ongeveer 326 euro. Wanneer en of het toestel uitkomt in de Benelux, is nog niet bekend. Samsung presenteerde twee weken geleden de Galaxy Note 8, de eerste smartphone van de fabrikant met een dubbele camera. Die heeft twee optisch gestabiliseerde 13-megapixelsensoren met verschillende brandpuntsafstanden, om naast het blurren van de achtergrond 'optisch zoomen' mogelijk te maken.