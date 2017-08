Samsung Galaxy Note 8

Samsung schoot ons in de snelste lift van Londen naar de 42e etage van een wolkenkrabber om ons de Note 8 te laten zien; een toestel dat erg belangrijk is voor de Koreaanse gigant. We hoeven het debacle van de Note 7 hier niet uiteen te zetten, aangezien zelfs je betovergrootmoeder waarschijnlijk weet van de spontane ontbrandingsproblemen van het toestel. Laten we ons richten op de nieuwe Note 8. Accuproblemen verwachten we allerminst bij de nieuwe Samsung-phablet, onder meer door het strenge accucontrolesysteem dat Samsung inmiddels heeft geïntroduceerd. Het lijkt bovendien logisch dat Samsung alles op alles heeft gezet om nieuwe problemen te voorkomen, aangezien de reputatie van de smartphonetak dan een knauw zou krijgen waar ze een stuk moeilijker bovenop zou komen dan nu het geval was.

Door het terugtrekken van de Note 7 is de Note 5 van twee jaar geleden de recentste smartphone in de serie, maar die werd niet verkocht in Europa. Dat maakt de stylusdragende Note 8 extra interessant voor fans van de meest luxueuze telefoons die Samsung uitbrengt. We zien bij de Note-serie vaak noviteiten. Zo had de Note 4 voor het eerst een scherm met quad-hd-resolutie en had de Note 7 eerder dan de S8-serie een irisscanner.

Samsung doet mee met dubbelecameratrend

De Note 8 is de eerste Samsung-telefoon met dubbele camera en dat is dan ook meteen de meest vernieuwende feature van dit toestel. Beide camera's hebben een twaalfmegapixelsensor en beide hebben optische stabilisatie, wat de tweede camera van de iPhone 7 Plus bijvoorbeeld niet heeft. De werking van dit dubbele camerasysteem is wel afgekeken van Apple. De ene lens geeft een voor smartphones regulier totaalbeeld en de andere gaat meer in de richting van een telelens, wat een meer ingezoomd beeld oplevert. Je schakelt tussen de camera's door op de 2x-knop de tikken.

Net als de iPhone 7 Plus en de Huawei P10 heeft de Note 8 een portretmodus. Daarmee creëer je een bokeh-effect; alsof je een kleine scherptediepte hebt. Dat hebben smartphones door hun beperkingen juist niet, dus je hebt twee camera's nodig en met de resulterende diepte-informatie kan de achtergrond kunstmatig onscherp worden gemaakt. Het is een mooi effect, dat het onderwerp van de foto eruit laat springen.

De dubbelecamerafunctie werkte erg soepel op de Note 8 tijdens de hands-onsessie. Het schakelen tussen de camera's gaat snel en de bediening is eenvoudig via de 2x-knop. In de portretmodus worden natuurlijk beide camera's gebruikt, maar je ziet het beeld van de tweede, ingezoomde, camera. Fijn is dat als je een foto maakt, je bij het bekijken van het resultaat op 'normale foto' kunt tikken om het totaalbeeld van de primaire camera zonder achtergrondvervaging te zien. De beelden van beide camera's worden dus automatisch opgeslagen. Verder kun je achteraf nog de mate van achtergrondonscherpte bepalen. Bij de portretmodus zijn de randen van het onderwerp uiteraard het lastigst. Onze eerste indruk is dat de kwaliteit van deze portretmodus ongeveer gelijkwaardig is aan die van de iPhone 7 Plus, maar om er echt iets over te kunnen zeggen moeten we wat testfoto's naast elkaar kunnen leggen.

Een potentieel voordeel van de dubbele Note 8-camera ten opzichte van die van de iPhone 7 Plus is dat de tweede camera met f/2.4 een grotere lensopening heeft, waar de iPhone 7 Plus een diafragmawaarde van f/2.8 heeft. Als de camera-app van de iPhone 7 Plus bij het inzoomen al vrij snel bij de primaire camera blijft zodra de lichtomstandigheden minder worden, zou de Note 8 in theorie de tweede camera nog kunnen gebruiken en daardoor niet digitaal hoeven in te zoomen. Hierover hebben we echter nog geen zekerheid, aangezien we bijvoorbeeld nog niet weten hoe groot de secundaire sensor is.

De frontcamera heeft een achtmegapixelsensor met een lichtsterke f/1.7-lens en maakte tijdens onze hands-on op het eerste gezicht prima selfies.

Een hoekige S8+

De Galaxy Note 8 is net iets anders gevormd dan de Galaxy S8-serie en ziet er, zoals je op de foto's kunt zien, wat hoekiger uit. De wat minder ronde hoeken van het toestel zelf zie je terug in de hoeken van het scherm, wat verzorgd overkomt. Verder ligt het ontwerp van de Note 8 in lijn met de S8-serie. Zo loopt het scherm net als bij de S8 naar de zijkanten toe af, zoals we dat al een paar jaar kennen van de edge-serie. Ook aan de achterkant lopen de zijkanten af. Daardoor ligt de Note 8 prima in de hand. De glazen achterkant is wel weer wat gevoelig voor vingervegen, zoals eigenlijk elk toestel dat van glas gemaakt is. Met 195 gram is de Note 8 wat zwaarder dan de Galaxy S8+, die 173 gram weegt. Hij is net zo waterdicht als de S8-serie, namelijk met een ip68-certificering.

Boven het scherm zit net als bij de Note 7 en de S8-serie een irisscanner en je kunt het toestel ook met behulp van gezichtsherkenning ontgrendelen. Dat werkt ongeveer even snel als bij de S8. Het ontgrendelen met de vingerafdrukscanner is ook vlot. Samsung heeft er, na kritiek op de plaatsing van de vingerafdrukscanner bij de S8, voor gezorgd dat er meer ruimte zit tussen de camera en de scanner door de flitser en hartslagmeter tussen de camera en de vingerafdrukscanner te plaatsen. Dat helpt tegen het per ongeluk besmeuren van de cameralens, maar je moet nog steeds flink reiken om je vinger te scannen en het is moeilijk om de scanner op de tast te vinden. De camera's van de Note 8 steken overigens niet uit en dat is best knap als je bedenkt dat er twee lenzen in zitten met verschillende beeldhoeken. Zo steekt de camera van de iPhone 7 Plus wel uit de behuizing.

De Bixby-knop van de S8 is ook weer op de Note 8 aanwezig, waarmee Samsung in elk geval laat zien dat het de virtuele assistent serieus neemt. Er is alleen nog altijd geen nieuws of en wanneer Bixby Nederlands zal spreken. Ook geheel in lijn met de S8-serie is dat de thuisknop weg is, vanwege het in verhouding tot de behuizing grotere scherm, dat met een 18,5:9-ratio tegelijk meer uitgerekt is.

Erop, eraan en erin

Een high-end Samsung-telefoon is natuurlijk geen high-end Samsung-telefoon zonder een mooi oledscherm. Dit is met 6,3" slechts 0,1" groter dan dat van de Galaxy S8+, waardoor de schermgrootte niet echt meer een reden is om voor de Note 8 in plaats van de S8 te gaan. We hebben de toestellen naast elkaar gelegd, zodat je, evenals in de videopreview, kunt zien dat de schermgrootte echt heel weinig verschilt. Samsung had nog onderscheid kunnen maken door de resolutie van de Note 8 te verhogen, maar deze is net als bij de S8 2960x1440 pixels.

De Galaxy Note 8 heeft dezelfde soc als de Galaxy S8 en S8+, namelijk de Exynos 8895. Hij heeft met 6GB wel 2GB meer werkgeheugen dan de S8-serie en dat is in lijn met het productieve imago van de Note-serie. Meer apps in het geheugen kunnen houden betekent sneller kunnen multitasken. We konden tijdens de hands-on in elk geval tien apps in het geheugen houden en dat is fijn. Wel heeft hij met 64GB hetzelfde opslaggeheugen als de S8-serie, wat overigens uitbreidbaar is. De snelheidservaring is bij de Note 8 logischerwijs ongeveer hetzelfde als bij de S8-serie. Dat is niet zo vreemd, gezien de prijs en natuurlijk de specificaties.

De accucapaciteit is opvallend genoeg aan de lage kant met 3.300mAh. Vermoedelijk heeft Samsung bewust een niet al te grote accu in de Note 8 gestopt, om er geen twijfel over te laten bestaan dat de veiligheid dit keer gewaarborgd is. Ook is er natuurlijk plek nodig voor de stylus en de dubbele camera. Hoe dan ook, aangezien de S8+ 3.500mAh heeft, zal die vermoedelijk iets langer meegaan op een lading. Dat gaan we natuurlijk snel testen.

Penfuncties en softwarewijzigingen

Wat software betreft vallen een paar wijzigingen op. De eerste is App Pair, dat is bedoeld om multitasken te bevorderen. Je kunt nu in het edge-venster, dat tevoorschijn komt als je rechts naar binnen op het scherm veegt, snelkoppelingen maken die twee apps tegelijk starten en in één venster weergeven. Het is logisch om dat bij de Note 8 te introduceren, want het is immers de grootste high-end Samsung-telefoon en twee apps passen goed op het scherm, ook doordat dit wat langgerekter is.

Live Message is eveneens een nieuwe toevoeging aan de softwareschil Samsung Experience. Dat is een functie die bedoeld is voor de S Pen, of stylus, van de Note 8. Je kunt er tekeningen mee maken, waarna de Note 8 die omzet in geanimeerde gifbestanden. Het voordeel daarvan is dat het niet, zoals de vergelijkbare functie Digital Touch uit iOS, alleen in de eigen berichten-app werkt, maar ook in apps als Snapchat.

Andere opties in de software zijn dat je notities die je met de S Pen hebt gemaakt, kunt kopiëren en plakken. De optie om notities te maken met de stylus als het scherm uitstaat, is nog steeds aanwezig en je kunt ze pinnen op het always-onscherm.

De S Pen zelf heeft net als bij de Note 7 een 0,7mm grote punt en 4096 drukniveaus, waardoor het tekenen vrij natuurlijk aanvoelt. Dat is fijn als je een beetje artistiek bent ingesteld. Hij zit stevig in de Note 8 en je kunt hem eruit halen door hem in te drukken, waarna hij naar buiten schuift en je direct het speciale S Pen-menu ziet, waarmee je onder andere delen van het scherm kunt selecteren en doorsturen, je notities en Bixby Vision kunt openen en vertalingen kunt doen.

Tot slot

Spannende features waarover gesproken werd, zoals een vingerafdrukscanner in het scherm en een microfoon in de S Pen, vinden we niet terug op de Note 8. Je zult het moeten doen met de dubbele camera als enige echt vernieuwende functie voor een Samsung-telefoon. Maar ja, de Note 5 kwam niet naar Europa en de Note 7 ontplofte. Daarom is dit de eerste Galaxy Note-telefoon in drie jaar. We kunnen ons voorstellen dat er veel mensen zitten te wachten op deze Galaxy Note 8.

Toch is de adviesprijs van 999 euro, waarvoor je vanaf 15 september het toestel kunt aanschaffen, wel hoog. Je betaalt op basis van de adviesprijs 100 euro meer dan voor een S8+ en die meerprijs leg je voornamelijk neer voor de dubbele camera en de S Pen. Het scherm van de Note 8 is immers maar marginaal groter dan dat van de S8+. Ook zijn we benieuwd naar onze accutests, aangezien de Note 8 in theorie een minder lange adem heeft dan de S8+. Zodra we hem in handen hebben, zullen we de dubbele camera naast de iPhone 7 Plus-camera zetten en het toestel onder andere met zijn S8-broertjes vergelijken. Daarna hoor je van ons of hij zijn hoge aanschafwaarde waarmaakt. De Samsung Galaxy Note 8 is vanaf 15 september te koop.

Tot slot hebben we de specificaties van de Samsung-smartphones die het meest verwant zijn met de Note 8+ nog even naast die van de nieuwe Note gezet.