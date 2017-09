"Politie heeft beschikking over beelden 160.000 particuliere beveiligingscamera's"

De Nederlandse politie kan gebruikmaken van beelden van 160.000 beveiligingscamera's van bedrijven en particulieren. De bezitters van de camera's hebben deze zelf aangemeld bij de database van de politie. Dagelijks komen er 180 nieuwe camera's bij.

Volgens Trouw bestond de database in oktober vorig jaar nog uit zo'n 100.000 bewakingscamera's. Het aantal blijft toenemen, dagelijks melden zestig mensen of bedrijven hun camera's aan. Gemiddeld gaat dat om drie camera's per aanmelding, ofwel 180 camera's per dag. Er zou inmiddels sprake zijn van landelijke dekking.

Volgens de krant is de kans groot dat het aantal camera's in de database snel toeneemt, omdat brancheorganisaties in bijvoorbeeld de horeca wordt afgesproken om camera's collectief aan te melden. De politie kan de bewakingsbeelden niet live inzien, maar vraagt de beelden op als dat nodig is voor een onderzoek.

De databank van beveiligingscamera's is tot nu toe door 14.600 unieke bezoekers geraadpleegd. Alleen politiemensen hebben toegang tot de databank. Er zijn 84.000 zoekaanvragen in de databank gedaan. Van camera's die zijn opgenomen in de databank is bekend waar ze zich bevinden en welk deel van de straat ze opnemen.

Onder de noemer Camera in beeld laat de Nederlandse politie bedrijven en particulieren hun beveiligingscamera's aanmelden. De politie kan beelden van camera's die zijn aangemeld sneller bekijken, omdat er geen lange procedure voor het vorderen van de beelden nodig is.

Het gebruik van beveiligingscamera's door particulieren is in Nederland aan beperkingen gebonden. Camera's mogen in principe alleen opnamen maken van eigendom en niet van de openbare weg. Als het onvermijdelijk is dat ook een deel van de stoep of straat in beeld komt, is dat wel toegestaan. Daarnaast is het verplicht om zichtbaar te melden dat er camerabeveiliging aanwezig is.