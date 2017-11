Ziggo-medewerker en twee anderen verkochten gekloond modem voor gratis internet

Een Ziggo-medewerker en twee anderen zijn gearresteerd, omdat de politie ze heeft betrapt bij de verkoop van gekloonde modems. Met de modems bleek het mogelijk om internet en tv van Ziggo af te nemen zonder te betalen.

Een 36-jarige Rotterdammer kocht de modems in en paste de software aan zodat ze werkten op het netwerk van Ziggo, meldt De Telegraaf. Twee anderen, waaronder een 30-jarige Ziggo-medewerker, hielpen door de modems bij klanten te installeren. De klanten betaalden eenmalig 150 euro of iets meer voor het modem, waarna ze geen verdere abonnementskosten meer hoefden af te dragen.

De politie heeft zelf twee modems gekocht om de verdachten te arresteren. Het eerste modem was nodig om te kijken hoe de techniek precies werkte. De politie kon de verdachten arresteren bij het afleveren van het tweede modem. Het is onbekend of er meer mensen bij de handel betrokken waren.

Bij de arrestatie nam de politie nog eens vijfhonderd onverkochte modems in beslag. De verdachten zouden tot nu toe ongeveer vijfhonderd modems verkocht en geïnstalleerd hebben. Via mond-tot-mond-reclame kwamen ze aan nieuwe klanten. De politie kreeg een tip van collega's uit Canada, waar politiemensen ook te maken kregen met gekloonde modems. De gekloonde modems in Nederland zijn inmiddels niet meer werkzaam.

Het klonen van modems van kabelaars is al jaren bekend binnen sommige kringen, bijvoorbeeld om een door de provider voorgeschreven modem te kunnen vervangen door een eigen exemplaar. Alle methodes werken in elk geval met het kopiëren van het mac-adres van een legitiem modem binnen een netwerk. Het is onbekend welke methode van klonen de verdachten bij deze modems hebben gebruikt.