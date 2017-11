Intel ligt op koers om 3D XPoint-dimms in tweede helft 2018 te leveren

Intel is van plan om dimms op basis van zijn 3D XPoint-geheugen in de tweede helft van 2018 op de markt te brengen. De dimms moeten voor datacenters een alternatief vormen voor dram-geheugen, met hogere capaciteiten tegen een lagere prijs per GB.

Navin Shenoy, vice-president van Intels Data Center Group gaf de update over de beschikbaarheid van 3D XPoint-dimms tijdens een presentatie bij de UBS Global Technology Conference. De fabrikant richt zich op gebruik voor big data-analyse, in-memory-datases, virtuele machines, high performance computing en het trainen van kunstmatige intelligentie. Met de dimms verwacht Intel tegen 2021 een markt met een waarde van 8 miljard dollar te kunnen aanboren. Intel is bezig zich steeds meer op de groeiende datacentermarkt te richten en minder op de pc-markt.

Het 3D XPoint-geheugen moet in dimm-vorm een alternatief vormen voor het snellere dram. Dram-geheugen is volgens Intel echter duur en omdat 3D XPoint grotere hoeveelheden geheugen op de dimm-formfactor mogelijk maakt, zou dat een aantrekkelijkere optie zijn. Bovendien heeft het geheugen anders dan dram geen stroom nodig om zijn data te bewaren. In combinatie met 3D XPoint zou alleen nog een kleine hoeveelheid dram nodig zijn om bijvoorbeeld te booten. Volgens Shenoy demonstreerde Oracle enkele weken geleden een database van 3TB die volledig in 3D XPoint-geheugen draaide. Naast Oracle ondersteunen Microsoft, SAP en VMWare de 3D XPoint-dimms.

Intel heeft hoge verwachtingen van de geheugentechnologie. Dit jaar verschenen cache-accelerators en ssd's op basis van de phasechangetechnologie onder de Optane-naam en in de komende jaren moeten meer producten uitkomen. IMFlash, de joint venture van Intel en Micron op geheugengebied, gaat zijn fabriek in Utah uitbreiden om de productie van 3D XPoint-chips op te voeren. Anders dan Intel zet Micron nog niet vol in op 3D XPoint: het bedrijf kondigde deze week nvdimm-n van 32GB op basis van ddr4-geheugen en een nand-flashmodule aan. Nvdimm-n is een vorm van persistent memory dat voor een deel concurrerend is met 3D XPoint.