Intel maakt Optane-ssd met opslagcapaciteit van 750GB beschikbaar

Intel heeft een nieuw model in zijn Optane P4800X-serie voor datacenters beschikbaar gemaakt. Het model heeft een dubbel zo hoge opslagcapaciteit als de bestaande ssd, die in maart verscheen en 375GB kan huisvesten.

Het is de tweede ssd in de Intel Optane SSD DC P4800X-serie, zoals de productlijn voluit heet. Net als het 375GB-model verschijnt de 750GB-variant als een hhhl -kaart en in een hot-swappable 2,5"-versie in u2-formfactor. De overige specificaties zijn identiek, al ligt het verbruik van de 750GB-versie een fractie hoger.

Intel start de verkoop van de P4800X met 750GB later deze maand. Bij de introductie van de Optane DC P4800X sprak het bedrijf nog over een release in het tweede kwartaal. Waarom de introductie is uitgesteld is niet bekend. Nog dit jaar moet ook de versie met 1,5TB uitkomen. Of ook deze release met uitstel te maken krijgt, is niet bekend. Intel houdt het voor de releasedatum op 'coming soon'.

De ssd met 3D XPoint-geheugen is gericht op datacenters en moet zich onderscheiden met onder andere een lage latency. Inmiddels heeft Intel ook ssd's met dit phasechangegeheugen voor desktops uitgebracht.