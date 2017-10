Intel introduceert eerste ssd's met Optane-geheugen voor desktops

Intel heeft zijn eerste ssd's op basis van zijn Optane-, of 3D Xpoint-geheugen voor desktop-pc's en workstations uitgebracht. De Optane SSD 900P is een nvme-ssd die op de markt komt met 280GB en 480GB opslagcapaciteit.

De Optane 900P is een high-end-ssd die met name bedoeld is voor toepassingen waar veel van het opslag gevergd wordt, zoals bij 3d-rendering, simulaties en het laden van games. Intel benadrukt de voordelen van zijn Optane-geheugen wat betreft lage latency, willekeurig lezen en schrijven op lage queue depth en de write endurance.

De sequentiële lees- en schrijfsnelheden van de Optane 900P zijn vergelijkbaar met die van andere high-end-ssd's op basis van nandgeheugen en het verbruik van de ssd maakt dat deze nog niet in te zetten zijn voor laptops, schrijft AnandTech, dat een review van de 900P publiceert.

De site komt tot de conclusie dat alleen bij nichetoepassingen de schijf genoeg belast wordt om de voordelen op te laten wegen tegen de, in verhouding tot nand-ssd's, hoge prijs. Als voorbeeld noemt de site het gebruik van een scratchdisc door workstations die met grote datasets werken.

Het zijn niet de eerste Optane-producten die Intel aankondigt. Begin dit jaar verscheen al de Optane DC P4800X, met onder andere een write endurance van dertig in plaats van de tien schrijfcycli per dag van de 900P. Voor desktops verschenen in maart al Optane-geheugenmodules van 16GB en 32GB, die als cachegeheugen dienen en zo zowel het ram als de hdd of ssd kunnen ondersteunen om de prestaties van een systeem te verbeteren.

Intel heeft hoge verwachtingen van Optane, dat de voordelen van dram, zoals lage latency, combineert met de opslagcapaciteit van flash. Het geheugen is gebaseerd op het phase change-principe, waarbij bits worden opgeslagen door fysieke veranderingen in een medium. De chips hebben een Cross Point Array Structure en geheugencellen in structuur kunnen direct aangesproken worden.