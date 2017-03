Door Olaf van Miltenburg, maandag 20 maart 2017 08:02, 8 reacties • Feedback

Intel heeft de eerste ssd op basis van zijn zelfontwikkelde 3D XPoint-geheugen onthuld. De ssd is gericht op datacenters en moet zich onderscheiden met onder andere lage latency. Aanvankelijk komt de Optane SSD DC P4800X met 375GB opslagcapaciteit, later volgen grotere modellen.

Intel en Micron kondigden het 3D XPoint-geheugen in de zomer van 2015 aan en inmiddels is de eerste ssd op basis van deze technologie gearriveerd. De Optane SSD DC P4800X is opgebouwd uit een soort driedimensionaal phase change-geheugen, waarbij bits worden opgeslagen door fysieke veranderingen in een medium. Dat moet de voordelen van dram, zoals lage latency, combineren met de opslagcapaciteit van flash.

Het eerste product in de Optane-lijn is een pci-e 3.0 x4 nvme-ssd met een geclaimde latency bij lezen en schrijven van minder dan 10µs. Ook bij een toename van de load voor willekeurig schrijven zou de latency op peil blijven. Intel noemt geen sequentiële snelheden voor de ssd, waarschijnlijk omdat dit niet het terrein is waar de DC P4800X zich moet onderscheiden en Intels 3d nand-ssd's de betere en goedkopere keuze zijn.

De Optane SSD DC P4800X is per direct beschikbaar in beperkte hoeveelheden, in de tweede helft van 2017 volgt de massabeschikbaarheid. Het 375GB-model heeft een niet nader aangeduide 7-kanaals controller met 4 dies per kanaal voor een totaal van 28. In het tweede kwartaal van dit jaar volgt een 375GB-model in een u2-formfactor, en ook moet dan een 750GB-versie beschikbaar komen. In de tweede helft van dit jaar komen dan Optane-ssd's van 1,5TB op de markt. In de tweede helft volgen ook cachedrives voor de consumentenmarkt en volwaardige ssd's later dit jaar, Volgend jaar moeten ook dimms op basis van 3D XPoint-geheugen uitkomen.

De adviesprijs voor de is Optane SSD DC P4800X van 375GB is 1520 dollar oftewel 4 dollar per GB. Intel zet de write endurance op dertig schrijfcycli per dag en voorlopig is de garantie op drie jaar gezet, maar later dit jaar zal dit opgerekt worden naar vijf jaar. Intel combineert het aanbod met zijn betaalde hypervisor-achtige driver die ervoor zorgt dat de P4800X als een uitbreiding op dram aangesproken kan worden.