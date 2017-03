Door Arnoud Wokke, maandag 20 maart 2017 07:22, 19 reacties • Feedback

Nederlanders betalen steeds minder aan mobiele providers door de toegenomen concurrentie tussen die bedrijven en het verminderde gebruik van data, belminuten en sms'jes buiten de bundel, zo heeft onderzoeksbureau Telecompaper becijferd.

Nadat Tele2 in november 2015 zijn 4g-netwerk live zette, zijn de omzetten van concurrenten van de nieuwkomer gedaald, aldus Telecompaper. Terwijl Tele2 vorig jaar meer geld verdiende, daalde de omzet bij Vodafone en T-Mobile ieder met rond 7 procent. Bij KPN was de daling minder. De mobiele providers in totaal verdienden in 2016 4,7 miljard euro, 3,3 procent minder geld dan het jaar ervoor. Die daling kwam vooral door de consumentenmarkt en niet zozeer door de zakelijke dienstverlening, aldus het onderzoeksbureau.

Naast concurrentie betalen Nederlanders ook minder aan providers doordat ze minder vaak buiten de bundel gaan. Dat komt weer omdat er steeds minder abonnementen zijn die een buitenbundeltarief hebben. Voor bellen en sms'en gelden veelal geen beperkingen meer, terwijl providers bij data vaak de snelheid terugschroeven als de bundel op is. Daarnaast verdienden providers minder door de nieuwe roamingregels van de Europese Unie. Per saldo kost dat West-Europese providers meer dan concurrenten in Zuid-Europa, omdat er meer mensen uit bijvoorbeeld de Benelux op vakantie gaan naar Zuid-Europa dan omgekeerd.

Het lijkt er niet op dat de concurrentie aan het afnemen zijn. T-Mobile kwam in januari met zijn Onbeperkt EU-abonnement voor 35 euro per maand, terwijl zo'n zelfde abonnement vorig jaar bij de provider nog tegen honderd euro kostte. Concurrenten hebben die stap nog niet beantwoord, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook andere providers met opties gaan komen voor 'onbeperkt alles'-abonnementen. Telecompaper verwacht dat de omzet van providers de komende vier jaar nog blijft dalen.