Door Arnoud Wokke, maandag 20 maart 2017 06:48, 8 reacties • Feedback

Samsung zou voor zijn Galaxy S8-smartphone meer geld vragen dan voor zijn S7. Dat blijkt uit prijzen die telecominsider Evan Blass online heeft gezet. Desktop-dock DeX zou rond 150 euro gaan kosten, zo twittert hij op zijn account @evleaks.

Samsung zou voor de Galaxy S8 799 euro vragen in Europa, aldus @evleaks. Dat is honderd euro meer dan de prijs van de Galaxy S7 bij release een jaar geleden. Die kostte toen 699 euro. Met 799 euro zou de Galaxy S8 ook duurder zijn dan de goedkoopste varianten van de Google Pixel en Apple iPhone 7, de duurste telefoons van afgelopen jaar met prijzen rond 770 euro. Smartphonemakers verhogen al jarenlang vrijwel elk jaar hun prijzen in Europa door een zwakkere euro, inflatie en gestegen kosten voor materialen en componenten.

De Zuid-Koreaanse fabrikant zou 899 euro vragen voor de Galaxy S8+, naar verluidt een grotere versie van de telefoon met dubbele camera en groter scherm. Blass twitterde ook over de prijzen van accessoires. Een nieuwe versie van vr-headset Gear VR zou 129 euro kosten, een nieuwe versie van de Gear 360-camera 229 euro. De nieuwe DeX-accessoire, waarmee gebruikers hun smartphone als pc zouden moeten kunnen gebruiken, zou rond 150 euro kosten.

Samsung heeft een evenement aangekondigd voor volgende week woensdag waarop het waarschijnlijk de Galaxy S8 zal aankondigen. Het is onbekend wanneer de telefoon uitkomt, maar dat is vermoedelijk volgende maand.