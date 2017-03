Door Arnoud Wokke, donderdag 30 maart 2017 14:04, 9 reacties • Feedback

Facebook-dochterbedrijf Oculus heeft een update uitgebracht van zijn software voor de Gear VR. De nieuwe software maakt niet alleen beter gebruik van de aangekondigde controller voor de vr-headset, maar verhoogt ook de maximale resolutie van vr-content.

Zo moet de resolutie voor bewegende content omhoog gaan van 1024x1024 pixels naar 1536x1536 pixels, denkt de hoofdontwikkelaar van Nokia's vr-camera Ozo op basis van informatie van Oculus in reactie op een artikel van UploadVR. Alle apps en games kunnen daar gebruik van maken, als zij de nieuwe api's integreren in hun software. Tot nu was de hogere resolutie alleen mogelijk op statische content, maar dat moet nu voor alle applicaties mogelijk worden. Oculus zelf houdt het op '400 pixels horizontaal' naar 'ongeveer 600 pixels horizontaal', waarmee de fabrikant waarschijnlijk per oog bedoeld.

De software is bovendien sneller, meldt Fast Company. Gebruikers moeten het homescreen in hogere resolutie binnen 2,5 seconden op het homescreen zitten, in plaats van de 7,5 seconden die het nu inneemt. De software is bedoeld voor alle versies van de Gear VR met alle compatibele telefoons. Dat zijn onder meer de Galaxy S6, S6 edge, S6 edge+, S7 en S7 edge. Samsung kondigde woensdag samen met de Galaxy S8 de verkoop aan van een nieuwe versie van de Gear VR met controller. De controller vervangt goeddeels het touchpad op de rechterzijkant van de vr-headset.

De update is per direct beschikbaar. Ontwikkelaars kunnen hun apps geschikt maken voor de betere graphics, maar vermoedelijk zal het even duren voordat veel ontwikkelaars dat echt hebben gedaan. Hoe Oculus de hogere resolutie mogelijk heeft gemaakt of waarom het voorheen niet mogelijk was, is onbekend.