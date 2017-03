Door Arnoud Wokke, woensdag 29 maart 2017 17:58, 16 reacties • Feedback

Samsung heeft een desktop-dock voor smartphones gepresenteerd. Daarnaast komt de fabrikant met een versie van de Gear VR met controller en een nieuwe versie van zijn 360-gradencamera. Alle accessoires werken in elk geval met de Galaxy S8.

De desktop-dock heet DeX en als de Galaxy S8 erin zit, kan die via een kabel verbinding maken met een monitor. Daarnaast kunnen er draadloos een muis en toetsenbord op aangesloten worden om de telefoon als desktop te gebruiken. De functionaliteit lijkt op die van de Desktop Dock van Microsoft die compatibel is met de Lumia 950.

De DeX heeft twee usb 2.0-poorten en een ethernet-aansluiting. Daarnaast zit er een ventilator in de behuizing voor koeling van de S8. De DeX Station komt half april uit in de Benelux voor 149 euro.

Naast DeX kan de Galaxy S8 ook overweg met een nieuwe versie van vr-headset Gear VR. Deze heeft nu ook een controller. De controller heeft een touchpad en een trigger. Daarnaast zitten er Back- en Home-knoppen op, met daaronder volumeknoppen. De controller maakt via bluetooth verbinding met de telefoon.

Een laatste nieuwe accessoire is de Gear 360 2017. De nieuwe 360-gradencamera heeft een handvat, terwijl de vorige een bolvorm heeft. De camera kan bovendien werken met meer telefoons dan alleen de S8-serie. Naast andere Samsungs is hij ook compatibel met recente iPhones.

De nieuwe Gear 360 heeft twee 8,4MP-camera's met fisheye-lenzen, die samen 15MP-foto's kunnen maken of kunnen filmen en livestreamen in 4k-resolutie. De chipset is net als de vorige een DRIMe5s. De camera heeft een 1160mAh-accu aan boord. De nieuwe 360-gradencamera komt half mei uit in de Benelux voor een adviesprijs van 249 euro.