Samsung brengt zijn smartphones Galaxy S8 en Galaxy S8+ op 28 april uit in Nederland en België. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. De S8 kost 799 euro, voor de S8+ moeten klanten 899 euro op tafel leggen bij de release.

De pre-orders voor beide telefoons beginnen gelijk op woensdag, na het evenement dat Samsung heeft georganiseerd voor de presentatie van beide telefoons. De S8 is een stuk langer en iets minder breed dan de Galaxy S7 van vorig jaar, terwijl de S8+ langer en iets breder is dan de S7 edge.

De S8 heeft een 5,8"-scherm met 18,5:9-verhouding, bij de S8+ gaat het om een 6,2"-scherm, beide met een resolutie van 2960x1440 pixels. Daarmee zijn de schermen langer dan gebruikelijke 16:9-panelen, iets dat LG ook doet met de G6. Het afspelen van 16:9-video's op bijvoorbeeld YouTube gaat op de S8 met een schermdiagonaal van bijna 5,2", bij de S8+ is dat 5,5".

Beide telefoons draaien in de Benelux op een Exynos 8895-soc, een octacore met vier zelf ontworpen hooggeklokte kernen en vier zuinigere Cortex A53-kernen, bijgestaan door een Mali G71-gpu met twintig kernen. Het lpddr4-geheugen heeft een grootte van 4GB, terwijl de ufs-opslag een capaciteit heeft van 64GB. De opslag is uitbreidbaar via een microsd-kaartje.

De vingerafdrukscanner, die Samsung afgelopen jaren in de Home-knop plaatste, zit nu aan de achterkant. De scanner is naast de camera te vinden. Aan de voorkant is wel een irisscanner te vinden. De camera heeft dezelfde sensor en lens als de S7 van vorig jaar, al heeft Samsung wel gesleuteld aan de software. Zo is de functie Multi Frame, wat moet leiden tot minder bewogen foto's bij weinig licht.

De presentatie van het toestel is nauwelijks een verrassing, want het toestel figureerde afgelopen weken in veel geruchten. De telefoons komen alleen beschikbaar in een variant met 64GB-opslag. Met een prijs van 799 euro is de Galaxy S8 een paar tientjes duurder dan de iPhone 7 en Google Pixel, terwijl de S8+ met 899 euro evenveel kost als een Google Pixel XL en een tientje goedkoper is dan de iPhone 7 Plus.

