Door Olaf van Miltenburg, woensdag 22 maart 2017 09:29

Het DeX Station van Samsung is een ronde schijf en bevat onder andere usb-c, hdmi, ethernet en actieve koeling om de Galaxy S8 koel te houden. Dat blijkt uit details over het accessoire, waarmee gebruikers de smartphone als desktopsysteem in kunnen zetten.

De puck bevat een uit te klappen standaard zodat de Galaxy S8 in de DeX Station geplaatst kan worden. De accessoire biedt connectiviteit via usb-c, twee usb 2.0-poorten, hdmi en ethernet. Via hdmi is 4k-weergave op 30fps mogelijk en de ethernetpoort biedt een maximale bandbreedte van 100Mbit/s. In de ronde schijf is een ventilator verwerkt die moet zorgen dat de Galaxy S8 niet te heet wordt. Dat blijkt uit details die WinFuture ontdekte.

De DeX Station is de accessoire voor de Samsung Desktop Experience. Hiermee is de Galaxy S8 voor desktopgebruik aan te sluiten op een monitor, toetsenbord en muis in bijvoorbeeld zakelijke omgevingen. De functionaliteit is te vergelijken met Microsofts Continuum, maar Samsungs variant biedt in tegenstelling tot Windows 10 Mobile ondersteuning voor weergave van meerdere vensters in de desktopmodus. Dinsdag werd bekend dat de los te verkrijgen DeX Station 150 euro gaat kosten.