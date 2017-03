Door Arnoud Wokke, donderdag 30 maart 2017 15:42, 41 reacties • Feedback

Er komt een mogelijkheid voor gebruikers van een Samsung Galaxy S8 of S8+ om Windows-programma's te draaien op de Galaxy S8 met software van VMWare. Samsung en VMWare gaan daarvoor samenwerken. Het draaien van Windows-programma's gebeurt via DeX.

Met de woensdag aangekondigde DeX Dock kunnen gebruikers van een Galaxy S8 of S8+ de telefoon gebruiken op een groot scherm en met muis en toetsenbord. Toegang tot Windows-programma's verloopt via VMware Workspace ONE, een betaalde dienst die programma's op servers kan draaien en het beeld kan streamen naar de S8. De beveiliging gebeurt via VMWare Horizon.

Een dergelijke dienst heeft HP voor zijn Windows 10 Mobile-telefoon Elite X3. Die kan via een dienst van HP Windows-programma's naar de smartphone streamen. Ook daarbij gaat het om een betaalde dienst. De Snapdragon 835-soc die Samsung in bepaalde delen van de wereld in de Galaxy S8 zet, heeft bovendien ondersteuning voor het emuleren van x86-software. Dat werkt echter niet op Android. Samsung presenteerde zijn nieuwste smartphone woensdagmiddag. Het toestel zal eind april in de verkoop gaan.

