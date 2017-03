Door Chris Broesder, woensdag 29 maart 2017 17:00, 44 reacties • Feedback

Het is weer die tijd van het jaar. De vogeltjes fluiten, de krokussen komen op en dat kunnen we allemaal vastleggen met een nieuwe smartphone uit de Samsung Galaxy S-serie - want die komt sinds jaar en dag uit in het voorjaar. We verwachten natuurlijk dat de nieuwste telefoon het een stuk beter doet dan het vorige jaar, dat hij bijvoorbeeld langer meegaat op een acculading en dat de soc weer sneller en zuiniger is.

De nadruk ligt bij de S8 en S8+ in essentie echter op het scherm. Niet dat het zoveel helderder kan, nog contrastrijker is of betere kijkhoeken heeft, maar simpelweg het feit dat het een zo groot mogelijk deel van de voorkant van het toestel beslaat. Daar is Samsung naar eigen zeggen al jaren mee bezig en het resultaat zorgt ervoor dat er een aantal vaste waarden van de van de Galaxy S-reeks op de schop gaan, aangezien er minder ruimte op de voorkant is voor andere zaken.

Het is iets dat onmiddellijk opvalt bij het zien van dit toestel. Waar je afgelopen jaren kon denken dat de nieuwste Galaxy S sprekend leek op het model van het vorige jaar, zal niemand ze deze keer door elkaar halen. Het is een heel nieuw, welhaast futuristische telefoon geworden.