Samsung heeft zijn Exynos 9-series 8895-soc aangekondigd. Het is een octacore gemaakt op een 10nm-finfetprocedé met vier zelf ontworpen cores en vier ARM Cortex-53-cores. De gpu is de Mali-G71 in een uitvoering met twintig cores.

Over de kloksnelheden van de rekenkernen geeft Samsung nog geen details, maar de fabrikant claimt dat de nieuwe soc 27 procent betere prestaties biedt, of 40 procent minder stroom verbruikt ten opzichte van chips die zijn gemaakt op het 14nm-procedé. Net als de Exynos 8890-soc uit de Galaxy S7-telefoons heeft de nieuwe 8895-soc een big.Little-ontwerp met vier door Samsung ontworpen Mongoose-cores. Het gaat om de tweede generatie van die rekenkernen, die zijn gebaseerd op de ARM v8-architectuur. De vier andere cores zijn zuinige ARM Cortex-53-exemplaren.

Samsung gebruikt in de Exynos 8895 het nieuwste gpu-ontwerp van ARM: de Mali-G71, in een uitvoering met twintig cores. Huawei gebruikt diezelfde gpu in zijn Kirin 960-soc, maar dan met acht cores. Volgens Samsung is de gpu-configuratie van de nieuwe soc meer dan 60 procent sneller dan die van zijn voorganger. In de Exynos 8890 gebruikte Samsung een Mali-T880 met twaalf cores.



De Exynos 8895 heeft een geïntegreerd modem dat 4g-downloadsnelheden tot 1Gbit/s ondersteunt met behulp van carrier aggregation. Het modem ondersteunt een uploadsnelheid van maximaal 150Mbit/s. De soc kan overweg met de navigatiesystemen GPS, Glonass en BeiDou. Ondersteuning voor het Europese Galileo ontbreekt. De Exynos 8895 beschikt over een losse security processing unit die gebruikt wordt voor beveiligingsopties zoals de iris- en vingerafdrukherkenning.



De isp van de 8895 is geschikt voor met camera's met een resolutie van maximaal 28 megapixel aan de voor- en achterkant van een apparaat. Volgens Samsung heeft de soc een dubbele isp, waarbij er één gebruikt wordt voor hoge kwaliteit en een andere is toegespitst op een laag verbruik. De soc kan videobeelden opnemen en afspelen met een 4k-resolutie en framerate van 120fps. Er is ondersteuning voor codecs als h.265, h.264 en vp9. De soc kan beeldschermen aansturen met uhd-resoluties. Samsung noemt daarbij specifiek resoluties van 3840x2400 en 4096x2160 pixels.

Samsung heeft de informatie op een pagina over de nieuwe high-end soc gepubliceerd. De Zuid-Koreaanse fabrikant noemt nog niet in welke apparaten de chip terechtkomt, maar vermoedelijk zal de Exynos 8895 zijn weg vinden naar modellen van de Galaxy S8.