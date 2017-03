Door Julian Huijbregts, woensdag 1 maart 2017 09:36, 74 reacties • Feedback

De smartphone-ingewijde Evan Blass, bekend van zijn twitteraccount @evleaks, heeft een persafbeelding online gezet die hoogstwaarschijnlijk de Samsung Galaxy S8 toont. Op de foto staan een smartphone met een scherm dat bijna de hele voorkant bedekt, en de datum 29 maart.

Blass staat bekend om het laten uitlekken van gegevens en afbeeldingen van nog niet aangekondigde smartphones. In zijn tweet met de afbeelding zegt hij niet dat het de Galaxy S8 is, maar het is zo goed als zeker dat het om het nieuwe vlaggenschip van Samsung gaat.

Zo toont het lockscreen de datum 29 maart. Op die dag houdt Samsung zijn Unpacked-evenement, waarop het de smartphone waarschijnlijk zal onthullen. Ook komt het uiterlijk overeen met alle geruchten en eerder uitgelekte informatie. Zo is er geen fysieke homeknop en zijn er aan de bovenkant verschillende sensoren te zien naast de frontcamera. Waarschijnlijk gaat het om de benodigde onderdelen voor een irisscanner.

Uit de afbeelding is op te maken dat Samsung een scherm met een verhouding van ongeveer 2:1, ofwel 18:9, gebruikt. Dat is dezelfde schermverhouding als die van de LG G6. Net als bij dat toestel zijn de hoeken van het scherm afgerond.

Vorige week presenteerde Samsung zijn Exynos 9-series 8895-soc, die waarschijnlijk in het toestel gebruikt gaat worden. Het is een octacore die gemaakt wordt op een 10nm-finfetprocedé met vier door Samsung ontworpen cores en vier ARM Cortex-53-cores. De gpu is de Mali-G71 in een uitvoering met twintig cores. De geïntegreerde modem ondersteunt 4g-snelheden tot 1Gbit/s.