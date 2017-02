Door Julian Huijbregts, dinsdag 21 februari 2017 19:37, 14 reacties • Feedback

Afbeeldingen die afkomstig zouden zijn uit een systeemdump van de Samsung Galaxy Tab S3-tablet tonen een aantal features van de Galaxy S8 en een dockingstation voor het toestel. Onder andere is te zien dat de vingerafdrukscanner aan de achterkant zit.

Op de illustraties is een telefoon te zien waarbij de vingerafdrukscanner aan de achterkant zit. Het scherm loopt door tot bijna aan de onderkant van de telefoon en er is dan ook geen fysieke Home-knop en de telefoon gebruikt virtuele knoppen op het scherm voor navigatie.

Android Police kreeg de bestanden van een anonieme tipgever die claimt dat de illustraties op een Tab S3-tablet staan. Die tablet is nog niet aangekondigd, maar Samsung zal de tablet vermoedelijk op het Mobile World Congress eind februari wereldkundig maken. De aanwezigheid van de afbeeldingen in de software van de tablet kan er op duiden dat er functies zijn voor bepaalde samenwerking tussen de apparaten.

De afbeeldingen tonen verder een dockingstation genaamd DeX. Waarschijnlijk kan hiermee de Galaxy S8 aangesloten worden op een monitor, toetsenbord en muis, vergelijkbaar met de Continuum-functionaliteit van Windows 10 Mobile.

Dat de Samsung Galaxy S8 een vingerafdrukscanner aan de achterkant heeft, niet beschikt over een fysieke Home-knop en gebruikmaakt van onscreen knoppen werd eerder al naar buiten gebracht in verschillende geruchten, soms met bewijs in de vorm van foto's. De illustraties lijken al deze informatie te bevestigen. Samsung diende eerder al een merkregistratie in voor het DeX-dock.

Samsung zal de Galaxy S8 niet op het Mobile World Congress aankondigen. Volgens geruchten zal de Zuid-Koreaanse fabrikant tijdens die beurs wel bekendmaken wanneer de onthulling van het nieuwe vlaggenschip zal plaatsvinden.



Eerder door @evleaks getoonde foto van de vermoedelijke Galaxy S8