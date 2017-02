Door Julian Huijbregts, zondag 26 februari 2017 20:15, 14 reacties • Feedback

Samsung heeft bekendgemaakt dat het op 29 maart een Unpacked-evenement organiseert. Op de uitnodiging staan de woorden 'Unbox your phone'. Tijdens het evenement, dat is te bekijken via een livestream, wordt vermoedelijk de Galaxy S8 aangekondigd.

In de aankondiging van de livestream zegt Samsung niet letterlijk dat het om de presentatie van de Galaxy S8 gaat, maar eerder heeft de fabrikant al laten weten het toestel niet tijdens het Mobile World Congress aan te zullen kondigen. Wel beloofde Samsung om tijdens die beurs de datum bekend te maken. Met de aankondiging van Samsung Unpacked op 29 maart lijkt die belofte nu ingelost te zijn.

De aankondiging toont de contouren van een smartphone zonder schermranden. Verder geeft Samsung geen details bloot over de Galaxy S8. Wel presenteerde de fabrikant in de afgelopen week zijn Exynos 9-series 8895-soc, die waarschijnlijk in het toestel gebruikt gaat worden. Het is een octacore die gemaakt wordt op een 10nm-finfetprocedé met vier door Samsung ontworpen cores en vier ARM Cortex-53-cores. De gpu is de Mali-G71 in een uitvoering met twintig cores. Het geïntegreerde modem ondersteunt 4g-snelheden tot 1Gbit/s.

In de afgelopen maanden is er al veel informatie naar buiten gekomen over het nieuwe vlaggenschip. Waarschijnlijk krijgt het toestel een scherm dat vrijwel de hele voorkant beslaat, waardoor er ook geen fysieke home-knop meer is. De vingerafdrukscanner zou aan de achterkant zijn geplaatst. Volgens de geruchten krijgt de Galaxy S8 een irisscanner en een waterbestendige behuizing. De S8+ zou een dubbele 12-megapixelcamera krijgen aan de achterkant, terwijl de reguliere S8 een enkele camera krijgt.