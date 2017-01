Door Olaf van Miltenburg, maandag 23 januari 2017 07:55, 5 reacties • Feedback

Samsung houdt geen introductie-evenement voor de Galaxy S8-smartphone tijdens het Mobile World Congress, de telecombeurs die eind februari in Barcelona begint. Dat heeft de topman van de mobiele divisie van het concern bevestigt.

Wanneer de introductie van de Galaxy S8 wel te verwachten is, maakte Samsung Mobile-topman Koh Dong-jin niet bekend tegen Reuters. Eind vorig jaar waren er geruchten dat Samsung de Galaxy S8 later in het jaar dan voorgaande jaren zou willen introduceren. Het bedrijf zou overwegen dit in april te doen.

De Samsung S7, S6 en S5 werden afgelopen jaren op of rond Mobile World Congress in Barcelona aangekondigd, maar niet altijd viel de introductie van de smartphone tijdens de telecombeurs. De Galaxy S4 werd half maart 2013 onthuld en de Galaxy S III kondigde het Koreaanse bedrijf begin mei 2012 aan.

De Galaxy S8 wordt de eerste high-end smartphone die Samsung weer uitbrengt, sinds het fiasco van de teruggeroepen Note 7. Samsung maakte maandag de conclusies van het onderzoek naar het ontploffen van de accu's van die smartphone bekend.