Bixby, de aankomende digitale assistent in Samsung-apparaten, zou moeten integreren met de camera van smartphones en zo objecten kunnen herkennen en tekst kunnen vertalen. Dit zou dan mogelijk als eerste bij de Galaxy S8 kunnen.

Voor de koppeling moet er een Bixby-knop in de camera-app verschijnen, waarmee gebruikers de functie kunnen inschakelen, zegt Samsung-fansite SamMobile op basis van eigen informatie. Bixby kan tekst herkennen en vertalen of objecten terugvinden in een database en vervolgens de gebruiker voorzien van linkjes naar webwinkels om dat aan te schaffen.

De functie doet denken aan de functie Firefly uit de Amazon Fire Phone uit 2015. Daarbij konden gebruikers de camera objecten laten herkennen om ze op Amazon te kunnen aanschaffen. Google heeft ooit met Goggles een applicatie gehad voor zoeken via beeldherkenning, terwijl Google Translate ook werkt met camerabeelden.

Enkele maanden geleden verscheen de eerste informatie over Bixby. Om de digitale assistent mogelijk te maken, kocht de Zuid-Koreaanse smartphonemaker Viv Labs, een bedrijf van de oprichters van Siri. De oprichters verkochten in 2010 Siri aan Apple, die het vanaf 2011 in zijn apparaten zet.

Bixby zou moeten debuteren op de Galaxy S8, de smartphone die Samsung naar alle waarschijnlijkheid dit voorjaar uitbrengt. Onlangs verschenen foto's van screenprotectors die tonen hoe de voorkant van het toestel er ongeveer uit zal zien. Volgens de meest recente geruchten presenteert de Zuid-Koreaanse fabrikant de S8 eind maart en volgt de release halverwege april.