Door Joris Jansen, woensdag 12 april 2017 08:12, 12 reacties • Feedback

Samsungs digitale spraakassistent Bixby zal tijdens de introductie van de Galaxy S8 in de Verenigde Staten op 21 april nog niet beschikken over stembesturing. Het is nog onduidelijk of dit ook het geval is bij de release in andere landen.

Samsung heeft in een verklaring gezegd dat het gebruik van stemcommando's voor Bixby op een later moment in de lente beschikbaar zal komen voor de Galaxy S8 in de VS. Een andere functionaliteit van Bixby, zoals de augmented reality cameraoptie waarmee gebruikers een visuele zoekfunctie krijgen, is wel meteen beschikbaar. Ook zullen een kloon van de Google Now feed en een herinneringsfunctie beschikbaar zijn vanaf het moment dat Samsungs nieuwste smartphone in de VS uitkomt.

De Koreaanse fabrikant heeft in maart de komst van de digital assistent Bixby gepresenteerd. De assistent, die vergelijkbaar enigszins vergelijkbaar is met Siri, Google Assistant en Cortana, kan op de Galaxy S8 worden geactiveerd via een speciale knop op de zijkant.

Samsung heeft gezegd dat Bixby zal luisteren naar stemcommando's en alle functies kan uitvoeren in apps die via de reguliere interface mogelijk zijn. Daarnaast claimt de fabrikant dat Bixby zich bewust is van de context in de app en dat hij bovendien ook taken kan uitvoeren als gebruikers de commando's niet helemaal juist uitspreken.

Eerder werd ook bekend Googles vr-platform Daydream niet werkt op de S8. De site VRHeads probeerde de app daarvoor te sideloaden, maar dat werkt niet. De site schat in dat als ontwikkelaars root-toegang mogelijk maken op de S8, Daydream ook te installeren zal zijn. Samsung richt zich vooralsnog op zijn eigen vr-platform Gear VR.

