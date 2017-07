Samsung: spraakassistent Bixby is vertraagd wegens gebrek aan data

Engelstalige ondersteuning voor Samsungs eigen spraakassistent Bixby is vertraagd omdat het Zuid-Koreaanse bedrijf niet genoeg data heeft verzameld. Dat stelt de fabrikant tegenover de Korea Herald. Bixby werkt momenteel alleen in het Koreaans.

Een woordvoerder van Samsung zegt tegen de Koreaanse krant dat de ontwikkeling van Bixby in andere talen meer tijd kost dan verwacht, voornamelijk door het gebrek aan big data. Volgens de krant kondigde Samsung in april aan dat de Engelstalige versie vanaf mei beschikbaar had moeten zijn en dat de Chinese variant in juni zou volgen. Die deadlines zijn niet gehaald.

Of het bedrijf nu wel over de benodigde data beschikt, is niet bekend. Concurrenten als Microsoft, Google, Amazon en Apple, die ook hun eigen spraakassistenten hebben, beschikken al veel langer over grote hoeveelheden data die ze kunnen inzetten voor deep learning.

Een andere reden voor de vertraging zou te maken hebben met 'communicatieproblemen' tussen de ontwikkelaars bij Samsung Research America en het Samsung-hoofdkantoor in Zuid-Korea. Dat zegt een anonieme bron tegen de krant.

Ondersteuning voor Engels en Chinees wordt eerst ontwikkeld en daarna zouden andere talen moeten volgen. Of en wanneer er ondersteuning komt voor Nederlands is nog niet bekend. In juni is Samsung begonnen met een bèta van de Engelstalige Bixby-versie in de VS, maar de ervaringen daarmee zijn 'gemengd', zegt Samsung. De definitieve versie zou voor de herfst beschikbaar moeten zijn, dat voorspellen industry watchers.

Samsung presenteerde zijn Bixby-assistent in maart. Op de Galaxy S8-toestellen zit een speciale knop om de assistent te activeren. Ook andere hardware van Samsung zal voorzien worden van de spraakassistent en volgens The Wall Street Journal werkt de fabrikant aan een slimme speaker, die moet concurreren met de bestaande en komende smarthome-assistenten van Google, Microsoft, Amazon en Apple.