Door Chris Broesder, dinsdag 18 april 2017 17:00

Waarschijnlijk heb je ze al gezien: de Galaxy S8 en S8+, is het niet in onze uitgebreide preview, dan is het wel op televisie of bij het bushokje om de hoek. Waarschijnlijk heb je er dan ook al een mening over, want ze springen nogal in het oog met hun ronde, maar niet zo voluptueuze vormen en hun langwerpige schermen met schier afwezige bezels. Ja, Samsung heeft dit jaar flink uitgepakt op het gebied van ontwerp en scherm, en het is dan ook bij veel mensen die wij erover spraken, liefde op het eerste gezicht.

Toch vroegen we ons in de preview af of het toestel ook op andere gebieden, zoals de camera en de accuduur, voldoende vooruitgang heeft geboekt; niet in de laatste plaats omdat de Galaxy S8 bij release honderd euro duurder is dan de Galaxy S7 en de S8+ honderd euro duurder dan de S7 edge. Vernieuwend of niet, de vraag is Samsung het nodige heeft verbeterd aan de nieuwe high-end smartphones.

Daarnaast heeft het feit dat de voorkant bijna alleen uit scherm bestaat, een aantal gevolgen, zoals de plaatsing van de vingerafdrukscanner. Nu we een tijdje hebben rondgelopen met de smartphones, kunnen we je vertellen of die veranderingen simpelweg even wennen zijn of dat er blijvende bezwaren aan kleven. De antwoorden op al dit soort vragen vind je op de volgende pagina's.