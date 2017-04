Door Arnoud Wokke, vrijdag 14 april 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Het halfmodulaire ontwerp van de LG G5 was een van de verfrissendste ideeën voor een smartphone in jaren, maar de uitvoering was ontstellend slecht. Het idee om modules op een smartphone te klikken is aantrekkelijk en mits goed uitgevoerd zit er ook zeker muziek in, vraag maar aan Lenovo, maar de uitwerking van LG vereist dat gebruikers de accu eruit trekken en het toestel opnieuw starten om een nieuwe module te gebruiken. Dat is niet alleen een slechte en tijdrovende methode, het bleek in de praktijk ook een heel gepriegel.

De G5 was mede daardoor een gigantische flop. Dat zegt LG tenminste zelf. In diverse besprekingen van de kwartaalcijfers zegt de fabrikant dat de verkopen van de belangrijkste smartphone van het jaar een grote teleurstelling waren. Het halfmodulaire concept is weg, hoewel LG had gezegd drie jaar lang telefoons uit te brengen die compatibel zouden zijn. De halfmodulaire smartphone krijgt een ereplaats in de prijzenkast van LG's smartphone-experimenten en doordat de aansprekende V20 niet uitkwam in de Benelux, was hier in het afgelopen jaar geen spetterende high-end smartphone van LG te koop.

In de prijzenkast staan ook veel geslaagde experimenten: laserautofocus en de dubbele camera kregen bijvoorbeeld navolging bij de concurrentie; de volumeknoppen op de achterkant zien we echter nergens terug. Het tijdperk van experimenteren is echter niet voorbij. De G6 heeft opnieuw een spectaculaire nieuwe functie: een verlengd scherm. En noem het toeval of niet, maar deze keer is LG niet de enige die deze functie heeft bedacht. Samsung doet hetzelfde met zijn Galaxy S8-serie. Desondanks is het LG gelukt om een smartphone te maken waarmee het meedoet met de top van de markt, op veel fronten, en dat had de fabrikant hard nodig. Wie deze telefoon aanschaft, zal er een goede koop aan hebben.