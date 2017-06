'Meer smartphones met verlengd scherm op komst in tweede helft dit jaar'

Fabrikanten van lcd's schroeven de productie van 18:9-panelen op, om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Dat meldt DigiTimes aan de hand van bronnen bij de producenten. In de tweede helft van dit jaar zouden er meer smartphones met zo'n langer scherm verschijnen.

Volgens de bronnen van de Taiwanese krant gaan Chinese smartphonefabrikanten waaronder Huawei, Oppo, Vivo en Xiaomi modellen met verlengde schermen uitbrengen in de tweede helft van dit jaar. De keuze voor lcd zou mede komen door de schaarste van oledpanelen met die verhouding. Japan Display heeft vorige week een 18:9-lcd gepresenteerd. De schermen hebben een verhouding van 2:1, maar voor de vergelijkbaarheid met het conventionele 16:9 noemen fabrikanten als LG en Japan Display het 18:9.

Samsung gebruikt 18,5:9-oledpanelen in de Galaxy S8 en S8+ en volgens geruchten gaat Apple een vergelijkbaar oledscherm gebruiken in een versie van de iPhone 8. Volgens de bronnen gaat Samsung de schermen ook aan Apple leveren en daarmee zouden er geen oledschermen meer over zijn voor andere fabrikanten. Lcd-fabrikanten waaronder Au Optronics, Innolux en BOE zouden nu bezig zijn om hun productielijnen aan te passen om 18:9-lcd's te kunnen leveren. De verwachting is dat de Taiwanese fabrikanten vanaf het vierde kwartaal dergelijke panelen op grote schaal kunnen leveren.

De S8-uitvoeringen van Samsung behoren samen met de LG G6 tot de eerste smartphones die voorzien zijn van een scherm met de brede verhouding. LG gebruikt lcd's met een resolutie van 2880x1440 pixels, de Samsung-oleds hebben een resolutie van 2960x1440 pixels. Kleinere Chinese fabrikanten hebben al telefoons met 18:9-lcd's aangekondigd met een lagere resolutie van 2048x1080 of 1440x720 pixels. Zo is er bijvoorbeeld de Leagoo KIICAA S8, een Galaxy S8-kloon.

Smartphones met 18:9-schermen hebben aan de boven- en onderkant dunnere schermranden, het scherm neemt daardoor een groter deel in van het telefoonoppervlak. Nu moet de vingerafdrukscanner daardoor nog aan de achterkant geplaatst worden, maar met de komst van ultrasone scanners die onder het scherm geplaatst kunnen worden, zal daar in de loop van volgend jaar verandering in komen. Tweakers publiceerde begin dit jaar een achtergrondverhaal over de stap naar verlengde schermen.

Chinese smartphone met een 18:9-lcd met een resolutie van 1440x720 pixels