Een tekening van de iPhone 8 toont de vingerafdrukscanner aan de achterkant. De tekening is gepubliceerd door degene die enkele jaren geleden als eerste het ontwerp en de specs van de iPhone 6-serie had geopenbaard.

De Australiër Sonny Dickson publiceerde de tekening van de vermoedelijke iPhone met oledscherm op zijn Twitter-account. Dickson publiceerde drie jaar geleden maanden voor de aankondiging specs en afbeeldingen van de iPhone 6-serie die bleken te kloppen en hetzelfde deed hij met de iPad Air. Hij merkt op dat de opening voor de volumeknoppen en de Mute-switch aan de linkerzijkant lijken te ontbreken. Het is niet duidelijk of het een foutje is of dat Apple die knoppen vervangt voor softwarematige versies.

Als de tekening klopt, verplaatst Apple de vingerafdrukscanner naar de achterkant, op een plek onder het Apple-logo. Eerdere geruchten wezen er ook al op dat de Amerikaanse elektronicamaker de scanner daar wilde gaan plaatsen. De tekening wijst erop dat Apple er rekening mee houdt dat het niet zal lukken een versie van Touch ID te maken die onder het scherm kan. De iPhone met oledscherm zou zulke kleine bezels hebben dat de vingerafdrukscanner op de voorkant niet meer past.

Er gaan al maanden geruchten over de aankomende iPhones. Volgens de meeste van die geruchten komen er drie modellen. Twee daarvan zouden opvolgers zijn van de iPhone 7 en 7 Plus met 4,7"- en 5,5"-lcd's, terwijl de derde een 5,8"-oledscherm zou hebben en bovendien beschikt over een 3d-camera aan de voorkant.