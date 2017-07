Apple lijkt iPhone 8-ontwerp vrij te geven via HomePod-documentatie

In de firmware van Apples komende HomePod-speaker zijn details te vinden over het ontwerp van vermoedelijk de iPhone 8. Het gaat om een ontwerp zonder schermranden, waar geruchten al over spraken. Ook zijn er details over gezichtsherkenning.

De afbeelding van een iPhone zonder schermranden is te vinden in het bestand Payment_glyph_phone-D22.caar in de PassKitUIFoundation.framework van de HomePod-firmware, ontdekte ontwikkelaar Steven Troughton-Smith. De schematische weergave komt overeen met het ontwerp waar geruchten de afgelopen maanden al over spraken.

Het ontwerp geeft een iPhone weer waarvan vrijwel de gehele voorkant door het scherm wordt ingenomen, die niet over een Home-knop beschikt en die aan de bovenkant een strook voor de camera en speaker vertoont. In de firmware wordt het toestel als 'D22' aangeduid; de naam 'iPhone 8' komt niet in de documentatie voor.

Troughton-Smith constateerde verder dat er verwijzingen naar het unlocken van iPhones met gezichtsherkenning via infrarood in de firmware voorkomen. Apple hanteert hier de term PearlID voor. Ook de komst van deze biometrische techniek voor het ontgrendelen van iPhones werd bij eerdere geruchten al genoemd.

Links het schematische ontwerp uit de HomePod-firmware, rechts een render op basis van geruchten, gemaakt door iDropnews.