'Apple geeft nieuwe smartphone de naam iPhone X'

Apple geeft zijn nieuwe smartphone, die tot nu toe doorgaans iPhone 8 werd genoemd, de naam iPhone X. De opvolgers van de iPhone 7, de 7s en 7s Plus, krijgen eveneens een nieuwe naam. Deze zullen door het leven gaan als de iPhone 8 en 8 Plus.

De informatie is afkomstig van iCulture, dat zich beroept op een bron uit de telecomwereld die eerder correcte informatie heeft aangeleverd. De site claimt dat zijn informatie afkomstig is van Apple zelf. Naast de naamgeving wist de bron ook nadere details te noemen van de leverdatum van de nieuwe toestellen. Zo zouden de vooruitbestellingen op 15 september van start gaan, waarna de leveringen een week later zullen beginnen.

De andere naamgeving van de opvolgers van de iPhone 7 zou te maken hebben met de veranderingen die de toestellen ondergaan, zoals een achterkant van glas waardoor de telefoons een fractie dikker zouden worden. De reden voor de naamgeving van de iPhone X ligt meer voor de hand, omdat de iPhone dit jaar een decennium bestaat. Steve Jobs presenteerde de eerste iPhone in 2007.

Donderdag verstuurde Apple de uitnodigingen aan de media voor een evenement op 12 september. Het is de verwachting dat de nieuwe toestellen op dat moment zullen worden aangekondigd, naast een Apple Watch met 4g-ondersteuning en een nieuwe Apple TV met 4k-ondersteuning. Over de iPhone X zijn tot nu toe al verschillende details bekend, zo bood de HomePod-documentatie een eerste blik op het ontwerp. Het toestel zou dunne schermranden hebben en een fysieke Home-knop missen.