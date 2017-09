Fans brengen pc-demo van Tomb Raider 2 in Unreal Engine 4 uit

Fans van de Tomb Raider-games hebben een speelbare pc-demo uitgebracht van Tomb Raider 2. Ze hebben het spel nieuw leven ingeblazen door een remake in Unreal Engine 4 te maken. Het spel kwam oorspronkelijk twintig jaar geleden uit.

Degene die over het project communiceert, bekend als Nicobass, schrijft dat de demo nu gratis te downloaden is. Het gaat om het eerste level van de game, waarin Lara Croft zich bij de Chinese muur bevindt. In de game is ze op zoek naar de Dagger of Xian. Dit is dan ook de naam die Nicobass aan het project heeft gegeven. Eigenlijk had hij de demo al eind vorig jaar willen uitbrengen, maar zei destijds dat hij 'te optimistisch was geweest over zijn planning'.

Er hebben verschillende mensen aan zijn project meegewerkt, bijvoorbeeld voor de muziek en het script. Het ontwikkelingsteam bestaat in totaal uit zeven personen. De maker zegt niet hoe lang hij al aan het project werkt, al stamt het eerste bericht op zijn website van mei vorig jaar. Hij maakt niet bekend wanneer de volledige game uit moet komen.

Nicobass zegt geen donaties voor het maken van de game aan te nemen, omdat hij daarmee de regels van de Tomb Raider-studio Crystal Dynamics zou overtreden. Volgens de maker is een DX11-videokaart voldoende om de game te draaien, in combinatie met 4GB ram. Al zou 8GB wel 'sterk aan te raden' zijn.