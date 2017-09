Trailer toont jonge Lara Croft in Tomb Raider-reboot voor het witte doek

De Tomb Raider-games kregen in de afgelopen jaren een nieuw leven met een vernieuwde, jongere Lara Croft. Datzelfde gaat gebeuren met de films; volgend jaar verschijnt er een reboot van Tomb Raider op het witte doek. Daarvan is nu de eerste trailer te zien.

Net als de recente Tomb Raider-games is de nieuwe film geen vervolg op eerdere delen, maar een nieuw begin. De film vertelt het verhaal van de jonge Lara Croft en haar vermiste vader. Lara vindt een videoboodschap van haar vader en die brengt haar op het avontuurlijk pad. Het is een zogenaamde origins-film, die moet laten zien hoe Lara Croft de avontuurlijke dame is geworden die we allemaal kennen. De nieuwe film is gebaseerd op de Tomb Raider-game uit 2013.

In die game kreeg Lara Croft een nieuw uiterlijk en datzelfde geldt voor de film. Angelina Jolie is dan ook ingeruild voor Alicia Vikander. De 28-jarige Zweedse actrice won in 2015 een Oscar voor haar rol in The Danish Girl. Ook speelde ze de hoofdrol in Ex Machina. De film speelt zich af op een eiland, met de nodige tombes die gevaarlijke geheimen bevatten en een flinke dosis bad guys, die Lara te lijf gaat met haar kenmerkende pijl en boog. Kortom, het lot van de wereld is weer eens in handen van Lara Croft.

De nieuwe film wordt gemaakt door Warner Bros. en Metro-Goldwyn-Mayer Pictures. Roar Uthaug is de regisseur. Deze Noor maakte eerder films in zijn eigen taal, waaronder The Wave uit 2015. De eerste Tomb Raider-film stamt uit 2001 en twee jaar later volgde een tweede deel. Angelina Jolie speelde in beide delen de rol van Lara Croft. De reboot verschijnt halverwege maart 2018 in de bioscoop.

Vlnr: filmposters Tomb Raider (2018) en Lara Croft: Tomb Raider (2001), Tomb Raider-game (2013) en de originele game uit 1998