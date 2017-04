Door Joris Jansen, dinsdag 25 april 2017 11:48, 36 reacties • Feedback

Een modder heeft een browserversie van het originele Tomb Raider gepubliceerd. Via de browser is een deel van de game uit 1996 speelbaar. De browsergame is vanuit een eerstepersoonsperspectief of derdepersoonsperspectief te spelen.

Het project OpenLara is een opensourceproject met een aangepaste engine. De modder begon in 2016 met het project. De gemaakte versie is samengesteld via Emscripten en ondersteunt WebGL, waardoor het in webbrowsers speelbaar is.

De modder XProger heeft niet de gehele inhoud van het origineel in de webbrowserversie opgenomen; alleen level twee met de City of Vilcabamba is op dit moment te spelen, inclusief de bekende tunnelsystemen, wolven en beren.

Het originele Tomb Raider ging niet verder dan 30fps. Met de webbrowser zijn veel hogere framerates te halen. De game is via de webbrowser ook gewoon speelbaar op smartphones, waarbij er speciale touch controls aanwezig zijn.