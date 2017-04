Door Sander van Voorst, maandag 24 april 2017 14:34, 33 reacties • Feedback

Een Kickstarter-campagne voor een variant van de ZX Spectrum heeft binnen een dag zijn doel behaald. Het vijfkoppige team, waaronder de ontwerper van de originele Sinclair ZX Spectrum, had een streefbedrag van 250.000 pond neergezet.

Het apparaat, dat de naam ZX Spectrum Next draagt, is een nieuw project tussen de al bestaande, vergelijkbare crowdfundingcampagnes. Het team erachter bestaat naast ontwerper Rick Dickinson uit drie Braziliaanse retrofans en Jim Bragley, die games voor de originele ZX Spectrum ontwikkelde. De dag van de start van de campagne valt samen met de 35e verjaardag van de Sinclair ZX Spectrum. De Next-variant moet een uitbreiding van het originele exemplaar zijn met moderne componenten en ondersteuning voor de originele hard- en software, waaronder de case.

De specs van de 'Speccy', zoals het apparaat onder fans ook wel bekendstaat, maken melding van een Z80-processor met modi voor 3,5 en 7Mhz. Het werkgeheugen bedraagt 512KB en is intern uitbreidbaar tot 1,5MB; extern is uitbreiding mogelijk tot 2,5MB. Er is een speciale poort aanwezig om een 'co-accelerator' in de vorm van een Raspberry Pi Zero aan te sluiten, die beschikt over een cpu op 1Ghz en 512MB ram. Daarnaast is er output mogelijk via rgb, vga en hdmi, en is er een sd-kaartslot voor aanvullende opslag. Verder bestaat de mogelijkheid een wifi-module aan te sluiten en is er een ps/2-poort aanwezig.

Er is inmiddels een werkend prototype van de ZX Spectrum Next en verschillend ontwikkelaars hebben software voor het apparaat geschreven. Het team zegt dat alle software opensource zal zijn, inclusief de firmware en schema's. Bovendien gaat een deel van de opbrengst naar een instelling voor blinden, aldus de makers. De levering van de ZX Spectrum Next moet in januari 2018 plaatsvinden. Backers die minimaal een bedrag van 175 pond betalen, krijgen een exemplaar. Onder de teamleden is Henrique Olifiers, de medeoprichter van Bossa Nova Studios dat de game Surgeon Simulator maakte.