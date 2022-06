Opvolger ZX Spectrum Next krijgt snellere cpu-modes en meer ram

Een opvolger van de ZX Spectrum Next wordt sneller en krijgt meer ram dan de twee jaar geleden uitgebrachte replica van de klassieke computer. De crowdfundingcampagne behaalde het doel van 250.000 pond in enkele minuten. De nieuwe versie is wel duurder.

De Kickstarter-campagne van de ZX Spectrum Next Issue 2 ging dinsdagavond van start en was een nog groter succes dan de campagne voor de originele ZX Spectrum Next in 2017. Voor de nieuwe versie werd in vier minuten het doel van 250.000 pond opgehaald en op het moment van schrijven staat de teller op meer dan 700.000 pond, oftewel meer dan 780.000 euro. Daarmee is de kans groot dat de productie en levering gaat plaatsvinden: de initiatiefnemers hopen de ZX Spectrum Next Issue 2 in maart 2021 te kunnen leveren.

De tweede versie bevat enkele verbeteringen ten opzichte van de ZX Spectrum Next. Zo zijn er 14MHz- en 28MHz-'turbo modi' aan de Z80 toegevoegd, is de hoeveelheid ram verdubbeld en is er ondersteuning voor weergave in de pixelresoluties 256x192 en 640x256. Daarnaast zijn de audio-eigenschappen uitgebreid met twee 8bit-dac's en is de wifi-module bij deze versie standaard aanwezig. Net als bij de vorige versie is de Raspberry Pi Zero via de uitbreidingspoort te koppelen als co-processor.

De verbeteringen gaan wel gepaard met een flinke prijsstijging: van 194 euro naar 334 euro voor de standaardversies. Die hogere kosten komen voor een groot deel door belastingen, aldus de initiatiefnemers. Bij de ZX Spectrum Next had het team de belastingen niet doorberekend omdat het dacht dat crowdfunding vrijgesteld was. De toch verschuldigde bedragen zouden ze uit eigen zak betaald hebben. Daarnaast zijn componenten duurder geworden en zijn de testprocedures verbeterd, wat tot hogere kosten geleid heeft. De eerste honderd ondersteuners kunnen de ZX Spectrum Next Issue 2 in maart volgend jaar verwachten, de overigen dienen te wachten tot augustus van 2021.

De ZX Spectrum Next biedt dankzij hardwarematige fpga-implementatie volledige ondersteuning voor de originele Spectrum 48, 128, +2, +3 en enkele clones. Daardoor moet de homecomputer vrijwel alle software kunnen draaien, waarbij games bijvoorbeeld voordeel kunnen halen uit de hogere kloksnelheden. Het ontwerp is van de hand van de in 2018 overleden Rick Dickinson, die ook de originele ZX Spectrum heeft ontworpen.