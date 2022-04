Programmeren op transistorniveau

Om een traditionele processor voor je aan het werk te zetten, schrijf je software in een programmeertaal, die door een compiler wordt vertaald in instructies die de processor snapt. In de processor wordt dat weer vertaald in opdrachten voor de rekeneenheden. Dat kan natuurlijk efficiënter en sneller, want al die vertaalslagen leveren vertraging op. Door asics, of application specific integrated circuits, te gebruiken of door chips te maken die slechts een enkele taak kunnen uitvoeren, hoef je niet te programmeren. Je verliest daarmee echter flexibiliteit; wil je iets anders berekenen, dan heb je een nieuwe asic nodig. Met fpga’s krijg je het beste van beide werelden: de snelheid van asics met de flexibiliteit van normale processors. Hoe werkt zo’n fpga, en wat kun je ermee?

Op 1 juni in 2015 maakte Intel bekend dat het zijn grootste overname tot die tijd rond had. Ook sindsdien heeft de chipfabrikant nog geen grotere overnames gedaan, hoewel Intel één keer aardig in de buurt kwam. Intel betaalde in 2015 maar liefst 16,75 miljard dollar, destijds ongeveer 15,3 miljard euro, voor Altera, een bedrijf waarvan de gemiddelde consument waarschijnlijk nog nooit had gehoord. Niemand zal een door Altera gemaakte processor in zijn laptop of desktop hebben, maar wat maakte Altera dan wel dat zo'n enorm bedrag waard was?

Het antwoord is: fpga's, kort voor field programmable gate arrays. Die techniek is niet nieuw en is afgeleid van gate arrays, chips waarbij wel de transistors van een chip werden geproduceerd, maar de laatste metaallagen om ze te verbinden op een later moment werden gemaakt, op een door de afnemer gespecificeerd patroon. Zo konden uniforme gate arrays worden gemaakt en met variatie in de onderlinge verbindingen specifieke toepassingen in hardware worden gedefinieerd. Dat drukte de kosten om complete custom chips te ontwerpen, maar de prestaties waren wel minder dan die van een asic. Begin jaren tachtig werden gate arrays in onder meer de ZX81, de ZX Spectrum en de BBC Micro gebruikt: iconische, maar vooral goedkope thuiscomputers.