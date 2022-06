Jarenlang heeft Intel zijn Developer Forum gehad om zijn nieuwste technieken aan een select publiek te laten zien. Tijdens die IDF-bijeenkomsten werden roadmaps, productintroducties en toekomstmuziek getoond, maar na het afgelasten van de laatste IDF in 2017 zocht Intel naar een nieuwe manier om ons te informeren. In 2018 werd daartoe de eerste Intel Architecture Day georganiseerd, om prompt niet plaats te vinden in 2019. Dit jaar is Intel Architecture Day, zij het uiteraard in virtuele vorm, weer terug en Intel had genoeg te vertellen.

Het bedrijf werkt namelijk al tijden aan een grootschalige transformatie, van primair chipbakker naar een 'technology enabler'. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de gouden tijd van Dennard scaling, zeg maar de simpelste vorm van Moore's Law, al jaren niet meer mogelijk is en ook het simpelweg compliceren van chips, met meer transistors, grotere monolitische dies en meer cores, inmiddels ook niet meer de prestatiewinsten en energiebesparingen kan leveren die nodig zijn.

Intel gooit het daarom over een heel andere boeg, die overigens niet uniek is, door zich te profileren als een software-first bedrijf dat hardware-oplossingen voor workloads bedenkt, in plaats van andersom. Zo'n soort holistische benadering van de industrie zien we op meer vlakken, want simpelweg een berg rekenkracht tegen een probleem aangooien is, zeker gezien de groei in data en energieverbruik van de it-industrie, niet toereikend. Een vergelijkbare benadering zagen we eerder al door het onderzoeksinstituut imec verkondigd worden: een co-designproces van hard- en software is noodzakelijk om aan de toenemende vraag naar compute te kunnen voldoen.

Intel heeft daartoe zes pijlers gedefinieerd die het bedrijf moeten steunen in de transformatie om ook het komende decennium, en daarna, een relevante bijdrage te leveren. Die pijlers zijn software, security, interconnect, memory, xpu architecture en process en packaging. We lopen die zes pijlers, zoals gepresenteerd door Intels Raja Koduri en vele andere engineers, even langs, waarbij we sommigen wat uitgebreider bespreken dan andere.