Mogelijke specificaties van losse Intel DG2-videokaarten voor gamers verschijnen

Er zijn mogelijke specificaties van Intels komende DG2-videokaarten met Xe-HPG-architectuur verschenen. Deze gpu's zijn gericht op gamers in het enthousiast-marktsegment en zouden in 2021 uitkomen.

De specificaties zijn afkomstig vanTwitter-gebruiker OneRaichu, die vaker informatie over Intels komende DG2-chips deelt. De leaker deelt de nieuwe informatie in een gecodeerde tweet, die vervolgens door een andere Twitter-gebruiker werd ontcijferd.

Volgens de uitgelekte specificaties komt Intel met zes verschillende DG2-modellen, die met verschillende geheugencapaciteiten beschikbaar zouden komen. De meest high-end gpu zou beschikken over 512 execution units en 4096 shading units. Die videokaart zou beschikbaar komen in varianten met 8GB of 16GB GDDR6-geheugen op een 256bit-geheugenbus. OneRaichu noemt ook modellen met 3072, 2048, 1536, 1024 en 768 cores.

Er zijn daarnaast meer details over een DG2 384EU-gpu verschenen. Dat zou een relatief kleine chip zijn met een oppervlak van 190mm². VideoCardz publiceerde een afbeelding van deze chip, die wordt voorzien van zes geheugenchips en volgens de website zou concurreren met de Nvidia GA106-gpu uit de GeForce RTX 3060 en de komende Navi 22-gpu's, die AMD op 3 maart introduceert.

Intel gaf tijdens zijn Architecture Day in 2020 al enkele details over zijn DG2-gpu's. Zo maakte toenmalig ceo Bob Swan bekend dat deze komende chips geproduceerd worden bij een externe foundry. Volgens geruchten zouden de chips op een 6nm-procedé van TSMC gemaakt worden. Dit is echter nog niet officieel bevestigd. Verdere details zijn ook nog niet bekend. Zo is het niet duidelijk of de gpu's bedoeld zijn voor desktops, laptops, of beide. Intel bracht vorig jaar een losse Xe Max-gpu voor laptops uit en introduceerde later een Xe-gpu voor desktops.

