Intel introduceert 670p-ssd voor consumenten en eerste Alder Stream Optane-ssd

Intel kondigt verschillende nieuwe ssd's aan. Het bedrijf komt onder andere met een 670p-NVMe-ssd voor consumenten. De fabrikant toont ook enkele nieuwe Optane-ssd's voor gebruik in datacenters en een Optane H20-drive voor gebruik door consumenten.

De 670p-ssd voor consumenten komt in het eerste kwartaal van 2021 uit, zo meldt Intel. Deze ssd volgt de huidige Intel 660p en 665p op. De M.2-ssd maakt gebruik van 144-laags qlc-nand. Intel meldde eerder dit jaar al dat het bedrijf in 2021 volledig zou overstappen op dat geheugentype. De nieuwe variant gebruikt verder een nieuwe geheugencontroller, hoewel Intel de drive wederom van een PCIe 3.0-interface voorziet. Intel brengt de 670p-ssd uit met capaciteiten van 512GB, 1TB en 2TB. Intel adverteert met een total bytes written van 150 geschreven terabytes per 512GB aan opslagcapaciteit.

De fabrikant toont daarnaast een Optane Memory H20-drive, die in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar komt. Deze schijf is voor de helft opgebouwd uit maximaal 1TB aan qlc-nand, maar beschikt ook over 32GB aan Optane-geheugen dat als cache voor een andere schijf gebruikt kan worden. Intel meldt hierbij dat deze H20 wordt ondersteund op elfde generatie laptopprocessors. Het bedrijf noemt ook een 500-serie chipsets voor desktops, die geïntroduceerd worden voor Intels komende Rocket Lake-desktop-cpu's.

De Intel 670p (links) en Optane H20. Afbeeldingen via Intel

Intel introduceert ook zijn eerste Alder Stream Optane-enterprise-ssd in de vorm van zijn P5800X. Deze U.2-ssd gebruikt de tweede generatie 3D Xpoint-geheugen, dat het bedrijf eerder dit jaar al aankondigde. Dit geheugen wordt onder andere voorzien van vier lagen, terwijl de eerste generatie 3D Xpoint-geheugenchips bestaan uit twee lagen.

De P5800X is bedoeld voor gebruik in datacenters. Volgens Intel haalt de ssd sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk maximaal 7,2GB/s en 6,2GB/s. De ssd beschikt over een PCIe 4.0 x4-interface, die een maximale theoretische bandbreedte van ongeveer 8GB/s biedt. De willekeurige snelheden van de P5800X bedragen bij 4KB-workloads 1,5 miljoen iops. Verder heeft de ssd een langere levensduur dan zijn voorganger, zo meldt Intel. Ook de latency zou verbeterd zijn; Intel claimt dat dit minder dan zes microseconde bedraagt. Dat is zestig procent van de latency van de huidige P4800X. De nieuwe P5800X komt beschikbaar in capaciteiten van 400GB tot 3,2TB.

De Intel Optane P5800X. Afbeeldingen via Intel

Intel toont verder nog twee enterprise-ssd's. Een daarvan wordt opgebouwd uit 144-laags tlc-nandgeheugen en de andere komt beschikbaar in capaciteiten van 15,36 tot 30,72TB met een U.2- of E1.L-formfactor. Deze ssd's krijgen beide een PCIe 4.0-controller. Ook noemt Intel de komst van nieuwe Optane Persistent Memory-dimms, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als intern geheugen voor servers in datacenters.

Momenteel levert Intel Barlow Pass-modules, maar in de toekomst komt het bedrijf met Crow Pass-dimms. Daarmee upgradet het bedrijf de geheugenmodules met tweede generatie 3D Xpoint-geheugen. Vermoedelijk gebruikt Crow Pass verder de DDR5-standaard, aangezien de modules waarschijnlijk bedoeld zijn voor de komende Sapphire Rapids-serie Xeon-cpu's, die DDR5-geheugendimms zullen vergen.