Micron ontwikkelt 3D XPoint-geheugen niet verder en wil fabriek verkopen

Micron stopt per direct met de verdere ontwikkeling van 3D XPoint-geheugen. Intel gebruikt dat geheugen voor zijn Optane-producten, maar verder zijn er vrijwel geen klanten. Micron wil zijn 3D XPoint-fabriek verkopen.

Micron is al in gesprek met partijen over de verkoop van zijn fabriek in Utah, waar het 3D XPoint-geheugen wordt gemaakt. Het bedrijf wil eind dit jaar een verkoopovereenkomst gesloten hebben. Met welke partijen Micron spreekt, is niet bekend.

Volgens Micron is er onvoldoende interesse voor 3D XPoint-geheugen om verdere investeringen te rechtvaardigen. De fabrikant zegt dat er hoge investeringen nodig zijn om het geheugentype verder te ontwikkelen en aan te passen aan de wensen van klanten.

De expertise die is opgedaan bij de ontwikkeling van 3D XPoint, is volgens Micron in te zetten voor nieuwe geheugentypes die voor opslag bedoeld zijn. Micron gaat meer geld investeren in de ontwikkeling van geheugenproducten die de Compute Express Link-interconnect gebruikten.

Micron ontwikkelde 3D XPoint in samenwerking met Intel, maar in 2018 stopten de partijen die samenwerking. Micron nam daarna de fabriek in Utah over, waar het geheugen wordt gemaakt. Intel gebruikt het 3D XPoint-geheugen voor zijn Optane-producten en is daarmee de belangrijkste afnemer.

In januari maakte Intel bekend te stoppen met Optane-ssd's voor consumenten-pc's. De fabrikant maakt nog wel Optane-producten voor consumentenlaptops en voor de enterprisemarkt. Intel lijkt daarmee de meest voor de hand liggende overnamekandidaat van de fabriek. Micron merkt echter ook op dat de productiefaciliteit omgebouwd kan worden voor andere chips.

De ontwikkeling van 3D XPoint begon in 2015. Micron en Intel presenteerden het destijds als geheugen dat de snelheid van werkgeheugen combineert met de opslagcapaciteit van flashgeheugen. Het is daardoor ook duurder dan nandgeheugen. Bij ssd's zoals de Intel Optane H10, wordt nandgeheugen gecombineerd met een kleine hoeveelheid 3D XPoint-geheugen als cache. Intel maakt ook dimms met 3D XPoint-geheugen; die moeten juist een hogere capaciteit bieden tegen een lagere prijs dan dimms met dram.