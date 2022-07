Optane is niet meer. Intel-ceo Pat Gelsinger heeft bevestigd dat Intel gaat stoppen met dit geheugentype. Het bedrijf gaat zijn Optane-divisie komende tijd afbouwen en komt niet meer met nieuwe producten. Het einde van Optane kwam zonder concrete waarschuwing, en zit er eigenlijk al langere tijd aan te komen. De toekomst van die geheugendivisie is al jaren onzeker. Intel had sinds 2018 al geen fabrieken meer om 3D XPoint, het geheugentype waarop Optane is gebaseerd, zelf te produceren. Het bedrijf zet bovendien al langer in op andere productgroepen en verkocht eind vorig jaar zijn nandgeheugendivisie aan het Zuid-Koreaanse SK Hynix.

Het kwam dan ook niet als een verrassing toen Intel-ceo Pat Gelsinger aan aandeelhouders vertelde dat het einde van Optane in zicht is. Dat deed hij tussen neus en lippen door, zonder enig bombarie of zelfs een formele aankondiging. "In het tweede kwartaal hebben we onze focus verder aangescherpt door de moeilijke beslissing te nemen om onze inspanningen op het gebied van Optane af te bouwen", aldus de topman.