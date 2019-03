Intel geeft recente Pentiums en Celerons ondersteuning voor Optane-geheugen

Intel heeft zijn goedkopere Pentium- en Celeron-processors ondersteuning gegeven voor Optane-geheugen. Gebruikers moeten het Optane-installatiebestand draaien en de Rapid Storage Technology-driver bijwerken voor de ondersteuning.

Intel heeft de uitbreiding van de ondersteuning van Optane voor Pentiums en Celerons toegevoegd zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven. De ondersteuning is er alleen voor Pentiums en Celerons van de zevende en de achtste generatie. Gebruikers hebben een moederbord met Intel 300 of 200 Series-chipset nodig. Ook in combinatie met goedkopere chipsets, zoals de B360 en de B250, kunnen gebruikers Optane-geheugen inzetten.

Gebruikers dienen daarvoor een applicatie voor de Optane Memory User Interface te installeren en de Intel rts-driver bij te werken naar versie 17.2.0.1009. Beide maakt Intel beschikbaar, zowel los als gebundeld. Intels Optane-drives zijn gebaseerd op 3D Xpoint-phasechangegeheugen dat zich moet onderscheiden met lage latency, random 4k i/o-prestaties en uithoudingsvermogen. In combinatie met een Pentium- of Celeron-systeem met een hdd kan Optane-cache van 16GB of 32GB voor flinke prestatiewinsten zorgen.

De Optane-drives hebben de naam prijzig te zijn voor de prestatiewinst die ze brengen. Intel probeert zijn technologie daarom te combineren met ssd's. Begin dit jaar kondigde het bedrijf de Optane H10 aan. Dit zijn m2-ssd's met qlc-nand en Optane-caches. Deze ssd's moeten deze lente verschijnen voor een nog onbekende prijs.